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Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе
13.12.2020 18:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек -Sputnik. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявило российское министерство обороны.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян находится в Москве и главой Минобороны России Сергеем Шойгу ситуацию в Карабахе.
© Sputnik / Мурад Оруджев
"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена", - говорится в сообщении, которое размещено на сайте МО Российской Федерации.
Там также отмечено, что российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.
За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 634 беженцев. Всего в места прежнего проживания вернулся 38 341 человек.
Также за сутки проведена инженерная разведка и разминирование местности в Степанакерте. Очищены восемь гектар территории, семь километров дорог, в том числе улица маршала Баграмяна в Степанакерте, и 50 зданий, обнаружен и вывезен для уничтожения 51 неразорвавшийся боеприпас.
Кроме того, российской выездной врачебной бригадой в населенном пункте Айгестан оказана амбулаторная помощь 23 местным жителям, в том числе двум детям.
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Российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания.
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