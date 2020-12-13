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Минск в день протеста: впервые с работающим интернетом и открытым метро

13.12.2020 18:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сегодня в разных районах Минска можно было увидеть стоящие вдоль дороги автозаки и микроавтобусы с правоохранителями, сами же акции протеста проходили внутри дворов.

Станции метрополитена сегодня не закрывались, а мобильный интернет работал весь день - такого по воскресеньям не было еще ни разу, начиная с 9 августа.

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Примерно месяц назад минчане сменили формат протеста. Вместо общего марша, который стартовал прежде на центральных улицах и проспектах, противники действующей власти организовывают митинги в собственных дворах.

Соседи договариваются о точке сбора в мессенджерах и выходят туда к назначенному времени. Такую тактику избрали, чтобы "усложнить" работу силовикам и избежать задержаний.

В микрорайоне Лебяжий люди вышли к установленной во дворе елке с детьми. Сотрудники милиции после беседы с жителями отошли в сторону. Мимо проехали с автопробегом сторонники действующего президента Александра Лукашенко, которые традиционно стартуют от аквапарка "Лебяжий".

Без задержаний не обошлось и сегодня. Точного числа задержанных участников в МВД пока не называют.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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