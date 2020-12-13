В Минске задержан корреспондент телеканала «Белсат» Стас Ивашкевич

Вещающий на Беларусь польский телеканал «Белсат» сообщил о задержании в Минске своего корреспондента Стаса Ивашкевича (сын известного оппозиционного политика Виктора Ивашкевича, 1959—2013).

Стас Ивашкевич. Фото: voguegroup.ru.

Он успел передать в редакцию, что доставлен в УВД Московского района.

Сегодня в столице и других городах прошли традиционные воскресные децентрализованные акции протеста (Марш народного обвинения).

По данным правозащитников на 17.35, всего задержано не менее 114 человек (в Минске, Бресте, Смолевичах, Боровлянах). Двух граждан, задержанных в Смолевичах, отпустили без составления протоколов. В списке задержанных также известный активист 84-летний Ян Гриб, которого отпустили после того, как он отказался идти в автозак.

Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» дает информацию о 150 задержанных.

Смолевичский учитель Анна Северинец (сестра находящегося под арестом известного политика Павла Северинца) сообщила, что милиция задержала в городе весь 11-й класс, возвращавшийся с репетиции выпускного вальса. «Мальчиков посадили за решетку, девочек на скамейки, перегоняли из буса в бус, привезли в РОВД, командовали встать лицом к стене. Слава богу, женщина в РОВД сильно удивилась и спросила: «Зачем вы сюда детей привезли?» И их выпустили», — написала Северинец на своей странице в «Фейсбуке».

Позднее она сообщила, что родители ходили в РОВД и им там заявили, будто ребята ругались матом на милиционеров. «Хочу ответственно заявить: эти дети НЕ ругаются матом. Это самый сильный класс в Смолевичском районе, с шестого класса они ежегодно становились «Классом года» гимназии, у них пять (!) человек идут на золотую медаль, три человека из класса являются дипломантами областной научной конференции школьников, здесь учатся многократные победители районных и областных олимпиад по учебным предметам, чемпионы «Что? Где? Когда?» и победители музыкальных и спортивных соревнований», — подчеркнула учительница.

«Это еще надо было постараться нарваться именно на этот класс», — добавила Северинец.