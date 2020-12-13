ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске задержан корреспондент телеканала «Белсат» Стас Ивашкевич

13.12.2020 18:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Вещающий на Беларусь польский телеканал «Белсат» сообщил о задержании в Минске своего корреспондента Стаса Ивашкевича (сын известного оппозиционного политика Виктора Ивашкевича, 1959—2013).
В Минске задержан корреспондент телеканала «Белсат» Стас Ивашкевич
Стас Ивашкевич. Фото: voguegroup.ru.

 

Он успел передать в редакцию, что доставлен в УВД Московского района.

Сегодня в столице и других городах прошли традиционные воскресные децентрализованные акции протеста (Марш народного обвинения).

По данным правозащитников на 17.35, всего задержано не менее 114 человек (в Минске, Бресте, Смолевичах, Боровлянах). Двух граждан, задержанных в Смолевичах, отпустили без составления протоколов. В списке задержанных также известный активист 84-летний Ян Гриб, которого отпустили после того, как он отказался идти в автозак.

Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» дает информацию о 150 задержанных.

Смолевичский учитель Анна Северинец (сестра находящегося под арестом известного политика Павла Северинца) сообщила, что милиция задержала в городе весь 11-й класс, возвращавшийся с репетиции выпускного вальса. «Мальчиков посадили за решетку, девочек на скамейки, перегоняли из буса в бус, привезли в РОВД, командовали встать лицом к стене. Слава богу, женщина в РОВД сильно удивилась и спросила: «Зачем вы сюда детей привезли?» И их выпустили», — написала Северинец на своей странице в «Фейсбуке».

Позднее она сообщила, что родители ходили в РОВД и им там заявили, будто ребята ругались матом на милиционеров. «Хочу ответственно заявить: эти дети НЕ ругаются матом. Это самый сильный класс в Смолевичском районе, с шестого класса они ежегодно становились «Классом года» гимназии, у них пять (!) человек идут на золотую медаль, три человека из класса являются дипломантами областной научной конференции школьников, здесь учатся многократные победители районных и областных олимпиад по учебным предметам, чемпионы «Что? Где? Когда?» и победители музыкальных и спортивных соревнований», — подчеркнула учительница.

«Это еще надо было постараться нарваться именно на этот класс», — добавила Северинец.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вещающий на Беларусь польский телеканал «Белсат» сообщил о задержании в Минске своего корреспондента Стаса Ивашкевича (сын известного оппозиционного политика...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск в день протеста: впервые с работающим интернетом и открытым метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика