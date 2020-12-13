ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Этот корнеплод способен снять отеки легких и защитить дыхательную систему

13.12.2020 18:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Защитить дыхательную систему от заболеваний, снять отеки легких, боль в горле и заложенность носа может обыкновенный редис. Об этом рассказали ученые из клиники «Майо» в США, пишет rosbalt.ru со ссылкой на Organic Facts.

 

Этот корнеплод способен снять отеки легких и защитить дыхательную систему
Фото: llcagronomist.ru.

 

По словам специалистов, редис является отличным дезинфицирующим средством, который ранее использовался даже при лечении туберкулеза. Этот корнеплод богат различными питательными веществами, включая калий, кальций и натрий, а также содержит витамины группы B, витамин А, С и К.

Редис улучшает работу сердечно-сосудистой системы благодаря большому количеству антоцианов в его составе — эти флавоноиды способны активизировать обмен веществ на клеточном уровне, уменьшать проницаемость капилляров, повышать эластичность сосудов и защищать сердце от ишемии. Также редис эффективен в борьбе с высоким давлением: расслабляет кровеносные сосуды, улучшая кровоток. Еще у редиса низкий гликемический индекс, а это означает, что он не провоцирует скачки сахара в крови.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитить дыхательную систему от заболеваний, снять отеки легких, боль в горле и заложенность носа может обыкновенный редис. Об этом рассказали ученые из клиники...
 
Новости дня
Новости разные
 
Воскресные эпизоды из регионов: «В Смолевичах милиция задержала весь одиннадцатый класс гимназии»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика