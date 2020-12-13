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Белорусы вышли на акции протеста с колготками Conte, лицом которых является Ольга Хижинкова

13.12.2020 19:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

У белорусского протеста появился новый символ. Теперь им стали колготки Conte, на которых изображена Ольга Хижинкова.

С колготками вышли протестующие как Минске, так и в других городах Беларуси. Власти пока на это никак не реагировали, но вряд ли такая ситуация продлится долго.

Следуя абсурдной логике властей, скоро следует ожидать запрета продажи всех колготок, где изображена Хижинкова. А учитывая, что на всех колготках Conte сейчас красуется портрет Ольги Хижинковой, белорусскую марку в скором времени могут ожидать серьезные проблемы.

Даже если производитель сменить лицо своей марки, быстро сделать это не получится и все равно сейчас на полках магазинов останется не менее сотни тысяч колготок с раздражающим власти лицом. Их все, наверное, придется заклеивать. Кстати, в некоторых магазинах, уже пошли на это, словно случайно штрихкодом заклеив лицо Ольги Хижинковой.

 
Теги: Минск
 
 
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У белорусского протеста появился новый символ. Теперь им стали колготки Conte, на которых изображена Ольга Хижинкова.
 
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