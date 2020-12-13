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Свидетель, снявший убийство Тарайковского - о протестах и эмиграции
Источник материала: UDFАрхитектурный дизайнер Вячеслав Смольский рассказал каналу «Белкраинец», как он участвовал в протестных акциях в Минске после президентских выборов, случайно стал свидетелем убийства Александра Тарайковского и снял этот момент на видео, а также последствиях и вынужденной эмиграции в Киев, которыми это все обернулось. Здесь же автор проекта «Белкраинец» Серёжа Прохоров поменялся со своим гостем местами, рассказал о своей журналистской и политической активности и ответил на вопросы о том, как помогал проекту «Страна Для Жизни» и Светлане Тихановской, как начиналась политкампания и что за ней стояло.
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