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Новый флагман Xiaomi представят за два дня до Нового года

13.12.2020 19:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый флагманский смартфон компании Xiaomi — Mi 11 — представят в самом конце этого года. Об этом сообщает издание Gizmochina.


«Живое» фото Mi 11

По информации ресурса, анонс флагмана (или флагманов, Mi 11 и Mi 11 Pro) состоится 29 декабря. Возможно, что продажи — по крайней мере, на территории Китая — начнутся в тот же день. Обозреватели издания говорят, что об этом им рассказал достаточно надежный источник. Он якобы и ранее предоставлял факты о других устройствах бренда, которые оказывались правдивыми.

Напомним: топ-менеджер Xiaomi недавно заявил, что Mi 11 станет первым в мире смартфоном с SoC Snapdragon 888 (5-нм техпроцесс) от Qualcomm. С уверенностью практически в 100% можно утверждать, что аппарат также будет поддерживать работу в сетях пятого поколения (5G). Кроме того, известна емкость аккумулятора — 4780 мАч. А еще в активе будет 55-ваттная проводная зарядка. Основная камера на задней стороне устройства включит модули на 108 Мп, 13 Мп и 5 Мп.

Ниже — цены других популярных смартфонов Xiaomi:

 
 
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