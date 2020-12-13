|
Сегодня по стране задержано почти 200 человек. Среди них — выпускающий редактор Onliner Николай Градюшко
Источник материала: Onliner
В Беларуси впервые с 9 августа состоялось воскресенье без перебоев в работе интернета и закрытия станций столичной подземки. Но не обошлось без другой неприятной традиции — задержаний. Лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центра «Вясна»
Если с вашими близкими случилась такая же неприятность, как с Николаем, внизу прикручена ссылка с подробным алгоритмом действий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)