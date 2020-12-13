Сегодня по стране задержано почти 200 человек. Среди них — выпускающий редактор Onliner Николай Градюшко

Источник материала: Onliner

В Беларуси впервые с 9 августа состоялось воскресенье без перебоев в работе интернета и закрытия станций столичной подземки. Но не обошлось без другой неприятной традиции — задержаний. Лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центра «Вясна» подбивает списки, в которых уже значится 179 задержанных. Среди них — наш коллега, выпускающий редактор Onliner Николай Градюшко. Его задержали неподалеку от дома в Минске, на улице Чечота. Эту информацию подтвердила супруга Николая.

Если с вашими близкими случилась такая же неприятность, как с Николаем, внизу прикручена ссылка с подробным алгоритмом действий.