Водитель насмерть сбил велосипедиста и попытался скрыться. Вводился план «Перехват» (обновлено)

Источник материала: Onliner

Наезд произошел сегодня около 18:00 на 32-м километре автодороги Р28 Минск — Молодечно — Нарочь. По предварительной информации, мужчину сбила Renault Laguna, от полученных травм тот скончался. Водитель скрылся, а иномарку нашли брошенной в поле в нескольких километрах от места аварии. В столице и Минском районе вводился специальный план «Перехват», сообщает МВД.

Правоохранители вышли на 35-летнего жителя Молодечно, его причастность к ДТП проверяется.













На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты, которые устанавливают обстоятельства случившегося и личность погибшего.





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Установлено, что погибшим велосипедистом является 47-летний мужчина, проживавший в деревне Щербины Минского района.

По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемым признан 35-летний житель Молодечно, который сейчас находится в ИВС.

По предварительной информации, после ДТП водитель бросил свой автомобиль в поле и на такси попытался скрыться. Его задержали сотрудники ГАИ во время «Перехвата». По результатам медосвидетельствования мужчина был пьян (более 2,3 промилле).

Фигурант лишен водительского удостоверения и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, а также за имущественные преступления.