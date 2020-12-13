ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рабочий «Белкалия»: «Не вижу перспектив в государстве, где преследуют учителей, врачей и студентов»

13.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Поддержавшие стачку горняки записали видеообращение.

Рабочий «Белкалия»: «Не вижу перспектив в государстве, где преследуют учителей, врачей и студентов»

Стачку на «Беларуськалии» поддержали еще несколько горняков. Они опубликовали видеообращение, где простыми словами объяснили, почему нельзя прятаться за своими детьми и кредитами.

Павел Павлов высказался за свободные и честные выборы в Беларуси, против произвола властей.

— Я выступаю за то, чтобы свобода слова воспринималась не как инакомыслие, а как наше законное право.

Юрий Хотянович, горный рабочий, отработал на предприятии 17 лет:

— Я не вижу перспектив в государстве, в котором преследуют учителей, врачей, студентов, деятелей культуры только за то, что они имеют другое мышление, свою точку зрения. Только вступив в стачку я могу хоть малым образом как-то повлиять на происходящее в стране.

Евгений не выходит на работу с 26 октября. Он рассказал, чем его друзья и знакомые оправдывают свое бездействие:

— Одни и те же слова: у меня кредиты, у меня семья, дети. Алименты. Может хватит? Понятно, лайки и комментарии в соцсетях. Но может пора уже что-то большее? Разрешите себе же   полюбить себя. Разрешите себе же помочь своим детям, родителям, близким. За нас этого никто не сделает. Спасибо.

Стачка на ОАО «Беларуськалии» — самая многочисленная в стране. В ее ряды вступили более 110 человек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Экологи рассказали, как правильно пользоваться и утилизировать защитные маски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика