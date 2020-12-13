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Водитель был пьян, пытался скрыться на такси. В МВД рассказали о смертельной аварии около МКАД-2
Источник материала: Tut.by
Водитель, который насмерть сбил велосипедиста в Минской области, был пьян. Он бросил автомобиль и пытался скрыться с места аварии на такси. Об этом
Напомним, авария
После ДТП водитель бросил свой автомобиль в поле и попытался скрыться на такси. Его задержали инспекторы ГАИ во время «Перехвата». Медицинское освидетельствование показало, что он пьян — более 2,3 промилле алкоголя.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4. ст. 317 УК Беларуси. Подозреваемым признан 35-летний житель Молодечно, который сейчас находится в ИВС.
Также выяснилось, что водитель Renault лишен водительского удостоверения и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за «пьяную» езду.
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Также установлена личность погибшего велосипедиста.
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