Водитель был пьян, пытался скрыться на такси. В МВД рассказали о смертельной аварии около МКАД-2

Источник материала: Tut.by

Водитель, который насмерть сбил велосипедиста в Минской области, был пьян. Он бросил автомобиль и пытался скрыться с места аварии на такси. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, авария произошла вечером 12 декабря в Минском районе. Водитель Renault ехал по трассе Р28 Минск — Молодечно — Нарочь. На 32-м километре дороги он насмерть сбил 47-летнего велосипедиста.

После ДТП водитель бросил свой автомобиль в поле и попытался скрыться на такси. Его задержали инспекторы ГАИ во время «Перехвата». Медицинское освидетельствование показало, что он пьян — более 2,3 промилле алкоголя.



Фото: пресс-служба МВД

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4. ст. 317 УК Беларуси. Подозреваемым признан 35-летний житель Молодечно, который сейчас находится в ИВС.

Также выяснилось, что водитель Renault лишен водительского удостоверения и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за «пьяную» езду.