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Партизаны минской Масюковщины не уходят с улиц

13.12.2020 19:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Партизаны минской Масюковщины не уходят с улиц

  • 13.12.2020, 19:21
  • 1,030
Партизаны минской Масюковщины не уходят с улиц

Жители микрорайона продолжили марш по дворам.

Сегодня в Беларуси прошел традиционный воскресный Марш. Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день. В это воскресенье на улицы вышли тысячи минчан и жителей других городов.

В Минске партизаны микрорайона Масюковщина до сих пор не уходят с улиц. Они продолжают марш по дворам, передает «Радыё Свабода».

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Теги: Минск
 
 
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Жители микрорайона продолжили марш по дворам.
 
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