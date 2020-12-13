Источник материала: Хартия'97

Партизаны минской Масюковщины не уходят с улиц 13.12.2020, 19:21

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Жители микрорайона продолжили марш по дворам.

Сегодня в Беларуси прошел традиционный воскресный Марш. Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день. В это воскресенье на улицы вышли тысячи минчан и жителей других городов.

В Минске партизаны микрорайона Масюковщина до сих пор не уходят с улиц. Они продолжают марш по дворам, передает «Радыё Свабода» .

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