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Партизаны минской Масюковщины не уходят с улиц
Источник материала: Хартия'97
Партизаны минской Масюковщины не уходят с улиц
Жители микрорайона продолжили марш по дворам.
Сегодня в Беларуси прошел традиционный воскресный Марш. Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день. В это воскресенье на улицы вышли тысячи минчан и жителей других городов.
В Минске партизаны микрорайона Масюковщина до сих пор не уходят с улиц. Они продолжают марш по дворам, передает
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Жители микрорайона продолжили марш по дворам.
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