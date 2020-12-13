ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ксендз из Россон Вячеслав Борок вышел на свободу

13.12.2020 19:41 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ксендз из Россон Вячеслав Борок вышел на свободу

4
  • 13.12.2020, 18:41
  • 1,870
Ксендз из Россон Вячеслав Борок вышел на свободу

Ксендз был осужден на 10 суток за плакат в соцсетях.

Ксендз из Россон Вячеслав Борок вышел на свободу после 10 суток, которые он получил за плакат Цеслера «Стоп лукашизм», размещенный в соцсетях, передает «Наша Нiва».

За священника заступился Владимир Цеслер, автор плаката «Стоп лукашизм», который посчитали пропагандой нацизма, но это не повлияло на приговор.

Вячеслав Борок служит в Россонах, на самом севере Витебщины, в одном из самых малонаселенных районов страны. Он ведет ютуб-канал, а также пишет в соцсетях.

Проповеди отца Вячеслава Борка — о происходящем вокруг нас. «Доколе Бог будет терпеть пытки силовиков над белорусами?» — такова тема его проповеди, записанной 11 ноября. В ней отец Вячеслав отвечает на вопросы прихожан и своих зрителей после событий 8 ноября, когда в Минске было за один день задержано более 1050 человек.

Темы предыдущих проповедей — «Агрессия — откуда берется? Что говорит о ней Костёл и Бог. Судьба агрессоров» и «Диалог — лучший выход из любого конфликта».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ксендз был осужден на 10 суток за плакат в соцсетях.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы вышли на акции протеста с колготками Conte, лицом которых является Ольга Хижинкова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика