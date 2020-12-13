Невзоров: «Искореженную и закопченную русскую мечту провезли по улицам Баку»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский публицист – о том, кому больнее всего было смотреть парад в Азербайджане.





Трофейная военная техника на военном параде в Баку, 10 декабря 2020 года. Фото Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

– Больнее всего было русским патриотам, – рассуждает Александр Невзоров в свежем выпуске Наповал . – Для них Бакинский день победы стал смертельным зрелищем. Не случайно на самых главных каналах не было ни единого кадрика.

И дело не в поверженном союзнике . Не в Армении, о которую теперь Баку вытирает ноги. Нет. Москве пофигу на самом деле Армения. Там нет ни людоедов, ни отравителей, ни маньяков в руководстве. То есть особых причин у Москвы любить Армению нет.

Не военный позор Армении переживала Москва. Причина боли была совсем в другом. И это действительно было лютая боль.

Дело в том, что бакинские варвары в совершенно непотребном виде искореженную и закопченную провезли по улицам Баку русскую мечту, национальную идею России. Технику.

Азербайджан хвастался перед всем миром своими трофеями: он показал всю ту технику, что Москва тихонько передавала последние годы Карабаху. Погибшую и искореженную.

Все то же самое, что так гордо показывали на параде 9 мая в Москве, провезли и в Баку.

Москва показала, как это выглядит свежим, покрашенным, надраенным и на параде. А Баку показала российскую супертехнику после реального боя. И показала ее истинную цену: С-300, С-400, «Панцири», «Грады», «Триумфы», танки, БРДМ, БТР, БМП – все, на что молится Россия.