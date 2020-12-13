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Минское «Динамо» обыграло по буллитам китайский «Куньлунь»
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» выиграло в гостях по буллитам у китайского «Куньлуня» со счетом 3:2 ПБ.
Минчане дважды по ходу игры уступали в счете, но каждый раз отыгрывались. На гол Вячеслава Лещенко «зубры» ответили шайбой Райана Спунера, а на точный бросок Хантера Шинкарука — голом Артема Демкова за полторы минуты до сирены.
В серии буллитов за «Динамо» отличились Степан Фальсковский и Александр Когалев.
«Динамо-Минск»: Колосов (Тэйлор); Колячонок — Меннелл, Воронин — Спунер — Козун (А); Фальковский — Мерфи, Принс — Шарангович (К) — Лодня; Знахаренко (А) — Ерёменко, Горбунов — Протас — Когалев; Сушко — Усов — Демков; Дерябин, Мартынов.
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Минское «Динамо» выиграло в гостях по буллитам у китайского «Куньлуня» со счетом 3:2 ПБ.
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