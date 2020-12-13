ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минское «Динамо» обыграло по буллитам китайский «Куньлунь»

13.12.2020 20:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» выиграло в гостях по буллитам у китайского «Куньлуня» со счетом 3:2 ПБ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане дважды по ходу игры уступали в счете, но каждый раз отыгрывались. На гол Вячеслава Лещенко «зубры» ответили шайбой Райана Спунера, а на точный бросок Хантера Шинкарука — голом Артема Демкова за полторы минуты до сирены.

В серии буллитов за «Динамо» отличились Степан Фальсковский и Александр Когалев.

«Динамо-Минск»: Колосов (Тэйлор); Колячонок — Меннелл, Воронин — Спунер — Козун (А); Фальковский — Мерфи, Принс — Шарангович (К) — Лодня; Знахаренко (А) — Ерёменко, Горбунов — Протас — Когалев; Сушко — Усов — Демков; Дерябин, Мартынов.

Партнер проекта:


Parimatch предлагает широкую линию на игры КХЛ и Париматч-Экстралиги. Вас ждет бонус +100% к первому депозиту в КХЛ и 20 фриспинов в онлайн-казино, где минимальная ставка всего 5 копеек и уже стартовал турнир от Booongo с призовым фондом 12 000 BYN!

Партнер проекта:


Parimatch предлагает широкую линию на игры КХЛ и Париматч-Экстралиги. Вас ждет бонус +100% к первому депозиту в КХЛ и 20 фриспинов в онлайн-казино, где минимальная ставка всего 5 копеек и уже стартовал турнир от Booongo с призовым фондом 12 000 BYN!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» выиграло в гостях по буллитам у китайского «Куньлуня» со счетом 3:2 ПБ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Невзоров: «Искореженную и закопченную русскую мечту провезли по улицам Баку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика