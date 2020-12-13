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Диалог милиционера и задержанного, который стал вирусным: «Какой ты резкий. Я тебя уже почти хотел отпустить. Но все, не хочу»

13.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Видео сопровождается информацией, что эпизод произошел в Гомеле. Запись (внимание, ненормативная лексика), судя по всему, была сделана задержанным. В то время как напротив него стояли трое сотрудников милиции.

Диалог милиционера и задержанного, который стал вирусным: «Какой ты резкий. Я тебя уже почти хотел отпустить. Но все, не хочу»

Милиционер 1: Ты назови фамилию свою.

Милиционер 2: Ну.

Милиционер 1: Б**, какой ты резкий. Я тебя уже почти хотел отпустить. Но все, не хочу.

Задержанный: Почему ты не хочешь меня отпускать?

Милиционер 1: Потому что ты ведешь себя х***во.

Задержанный: Я нормально себя веду, вы начали меня просто так избивать…

Милиционер 1: Ты моих коллег начал оскорблять…

Задержанный: Кого я начал оскорблять? Вы меня начали избивать просто так. За что я к вам должен относиться уважительно, ты мне объясни?

Милиционер 1: Да какое на***й уважительно? Нам твое уважение на***й не надо.

Задержанный: Так мне ваше уважение тоже на***й не надо!

Милиционер 1: Ты мне скажи, на***я ты мои коллег оскорбляешь?

Задержанный: Кого я оскорблял на…?

(Запись прерывается).

 
Теги: Гомель
 
 
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