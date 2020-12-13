Кремль отрицает, что Путин живет в бункере













По словам Пескова, Путин сейчас живет в Ново-Огареве, "собственно, где он и жил и до, до пандемии". Он также отметил, что оттуда российский президент иногда приезжает в Кремль или отправляется в командировки.





В резиденции Путина в Ново-Огарево есть врачи, эпидемиологи и другие специалисты, которые составляют для российского президента график мероприятий, необходимых с точки зрения медицины.