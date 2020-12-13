Источник материала: Хартия'97

Задержан выпускающий редактор Onliner Николай Градюшко 13.12.2020, 20:29

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Его задержали неподалеку от дома в Минске.

В Беларуси впервые с 9 августа состоялось воскресенье без перебоев в работе интернета и закрытия станций столичной подземки. Но не обошлось без другой неприятной традиции — задержаний. Правозащитный центр «Вясна» подбивает списки , в которых уже значится более 200 задержанных. Среди них — выпускающий редактор Onliner Николай Градюшко. Его задержали неподалеку от дома в Минске, на улице Чечота. Эту информацию подтвердила супруга Николая.

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