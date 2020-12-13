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Задержан выпускающий редактор Onliner Николай Градюшко

13.12.2020 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Задержан выпускающий редактор Onliner Николай Градюшко

  • 13.12.2020, 20:29
  • 1,376
Задержан выпускающий редактор Onliner Николай Градюшко

Его задержали неподалеку от дома в Минске.

В Беларуси впервые с 9 августа состоялось воскресенье без перебоев в работе интернета и закрытия станций столичной подземки. Но не обошлось без другой неприятной традиции — задержаний. Правозащитный центр «Вясна» подбивает списки, в которых уже значится более 200 задержанных. Среди них — выпускающий редактор Onliner Николай Градюшко. Его задержали неподалеку от дома в Минске, на улице Чечота. Эту информацию подтвердила супруга Николая.

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Теги: Минск
 
 
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Его задержали неподалеку от дома в Минске.
 
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