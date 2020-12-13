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Задержан выпускающий редактор Onliner Николай Градюшко
Источник материала: Хартия'97
Задержан выпускающий редактор Onliner Николай Градюшко
Его задержали неподалеку от дома в Минске.
В Беларуси впервые с 9 августа состоялось воскресенье без перебоев в работе интернета и закрытия станций столичной подземки. Но не обошлось без другой неприятной традиции — задержаний. Правозащитный центр «Вясна» подбивает
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Его задержали неподалеку от дома в Минске.
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