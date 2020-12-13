Источник материала: Хартия'97

На Сахалине прошел самый масштабный за годы митинг протеста 2 13.12.2020, 20:15

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Организаторами митинга стали работники строительной компании.

В Южно-Сахалинске 13 декабря прошел самый крупный за последние годы митинг протеста. По оценкам, на него собрались около полутора тысяч человек. Организаторами митинга стали работники строительной компании "Сахалинская механизированная колонна 68". В акции со своими требованиями участвовали также экологи, жители районов, где идет реновация, бюджетники. Все они выражают недоверие руководству Сахалинской области - сообщает Сибирь.Реалии .

Несколько лет назад "Сахалинская механизированная колонна 68" выиграла конкурс на строительство аэровокзального комплекса Южно-Сахалинска начальной стоимостью свыше 6 млрд рублей. С декабря 2019 года строительство заморожено до проведения экспертизы металла корейского производства, использованного для строительства. Чтобы содержать недострой, платить налоги и зарплату рабочим, компании пришлось брать кредиты. Из почти 700 работников к ноябрю в мехколонне остались меньше 200. Начались задержки по зарплате. По словам руководителя Мехколонны Александра Веклича, компания вряд ли сможет оправиться. Власти хотят передать проект компании олигарха Виктора Вексельберга "Аэропорты регионов".

"Мы не занимались политикой, мы делали свое дело, это политика пришла к нам, оставила нас без работы, без средств к существованию. Но эта история касается не только нас, она касается всех сахалинцев. Москвичи будут не только достраивать аэровокзал, но и эксплуатировать его, установят свои расценки, и что мы сможем сделать, когда они взвинтят цены так, что билеты будут нам не по карману?" – говорили на митинге работники мехколонны.

Правительство области поддерживает нового инвестора, несмотря на то, что Федеральное антимонопольное агентство выступило против передачи аэровокзала новому застройщику без конкурса. Компания "Аэропорты регионов" построила в Ростовской области аэропорт Платов, который по итогам 2019 года показал наибольшее сокращение пассажиропотока – из-за дороговизны обслуживания авиакомпании перестают использовать эту площадку. У Сахалина – единственной в стране островной области – нет равноценной альтернативы авиаперевозкам.

Причиной выхода людей на митинг стало и то, что Сахалинская область, с 2013 года не знавшая проблем с наполнением бюджета, впервые резко урезает расходы. Сокращаются статьи бюджета на здравоохранение, образование, практически сворачивается строительство новых объектов, жителям не стоит рассчитывать на капитальный ремонт дворов. Участники митинга обвиняют в этих провалах губернатора Валерия Лимаренко и его команду. Выходец из "Росатома" Лимаренко сотрудников своей администрации набирает из приезжих. "Долой варягов!" – стало одним из лозунгов митинга.

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