«За единую Беларусь»: в Минске прошла акция в поддержку правоохранителей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошла патриотическая акция «За единую Беларусь» в поддержку сотрудников правоохранительных органов, передает «МИР 24».

Неравнодушные белорусы выстроились с государственными флагами, плакатами вдоль главного проспекта страны – Независимости. Приветствовали проезжающие колонны армейской и милицейской техники. Сегодня в Минске прошла очередная акция уличных протестов.

«Надо поддержать наших сотрудников органов правопорядка. Это наша стена, за которой мы стоим», – рассказала семейная пара.

«Я патриот всю жизнь. Так что я впереди. Флаг вот этот сшила я», – сообщила участница акции.

Также каждые выходные в Беларуси проходят автопробеги в поддержку мира и стабильности в стране. Участники акции посещают знаковые для каждого белоруса места.