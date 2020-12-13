Заместитель премьер-министра рассказал о расходах на социальную сферу в 2021 году

Источник материала: Tut.by

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в эфире программы «Контуры» на ОНТ рассказал о запланированных на 2021 год расходах на социальную сферу.



Фото: gov.spb.ru

Чиновник рассказал, что в 2021 году планируется увеличить размер выделяемых бюджетных средств на здравоохранение на 6,8%, на образование на 8,2%, культуру и спорт, СМИ на 7,1%.

«На заработную плату в бюджетной сфере на 2021 год предусмотрено 16,5 млрд рублей. Порядка 50 млн рублей запланировано на повышение зарплаты низкооплачиваемым категориям граждан. На следующий год у нас также предусмотрены доплаты медицинским работникам, которые связаны с борьбой с COVID-19. В бюджете на эти цели зарезервировано 118 млн рублей», — сказал Игорь Петришенко.

«Для поддержки многодетных семей при строительстве жилья резервируем порядка 1 млрд рублей бюджетных средств. Кстати, в текущем году собственные квартиры получили 8 тысяч таких семей. Еще порядка 14 тысячи включены в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий. Главой государства была поставлена задача в течение года-двух обеспечить многодетные семьи собственным жильем. Над решением этой задачи правительство активно работает», — сообщил чиновник.