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Вице-премьер рассказал о расходах на социальную сферу в 2021 году
Источник материала: Onliner
В интервью программе «Контуры» на телеканале
В 2021 году планируется увеличить размер выделяемых бюджетных средств на здравоохранение (на 6,8%), образование (на 8,2%), культуру и спорт, СМИ (на 7,1%).
— Для поддержки многодетных семей при строительстве жилья резервируем порядка 1 млрд рублей бюджетных средств. Кстати, в текущем году собственные квартиры получили 8 тыс. таких семей. Еще порядка 14 тыс. включены в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий. Главой государства была поставлена задача в течение года-двух обеспечить многодетные семьи собственным жильем. Над решением этой задачи правительство активно работает, — подытожил вице-премьер.
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В интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал о запланированных на 2021 год расходах на социальную...
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