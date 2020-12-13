ЦСКА Гончаренко не смог одолеть «Урал», который играл вдесятером. Шкурин снова забил и был удален

Источник материала: Tut.by

Московский ЦСКА, который тренирует лучший тренер Беларуси Виктор Гончаренко , не смог удержать победу над «Уралом» в рамках 18-го тура премьер-лиги России.

«Кони» упустили победу на последних минутах, при этом соперники армейцев играли почти весь второй тайм вдесятером. Игра закончилась со счетом 2:2.



На трибунах домашнего стадиона Виктора Гончаренко отправляют в отставку

Белорусский форвард ЦСКА Илья Шкурин открыл счет на 13-й минуте. Отметим, что Илья снова вышел с первых минут и забивает во втором туре подряд .

Но до перерыва «Урал» смог отыграться. В начале второго тайма гости остались вдесятером, ЦСКА смог выйти вперед, но в концовке матча футболисты «Урала» сравняли счет.

Хозяева полетели спасать игру, но Илья Шкурин переусердствовал, пошел прямыми ногами в соперника, за что был удален на третьей добавленной минуте. Таким образом белорус пропустит следующий матч против «Ростова».

ЦСКА не может победить уже в семи матчах подряд с учетом Лиги Европы. Имея 34 балла команда идет на третьем месте и упускает возможность подняться на второе.

По информации российских СМИ, положение Виктора Гончаренко стало шатким. Ему прочат отставку перед зимней паузой. После игр с «Уралом» и «Ростовым» боссы клуба могут принять решение.