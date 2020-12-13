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Невзоров: Искореженную и закопченную русскую мечту провезли по улицам Баку

13.12.2020 21:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Невзоров: Искореженную и закопченную русскую мечту провезли по улицам Баку

  • 13.12.2020, 21:07
  • 14,278
Невзоров: Искореженную и закопченную русскую мечту провезли по улицам Баку
Александр Невзоров

Российский публицист – о том, кому больнее всего было смотреть парад в Азербайджане.

– Больнее всего было русским патриотам, – рассуждает Александр Невзоров в свежем выпуске «Наповал». – Для них Бакинский день победы стал смертельным зрелищем. Не случайно на самых главных каналах не было ни единого кадрика.

И дело не в поверженном союзнике. Не в Армении, о которую теперь Баку вытирает ноги. Нет. Москве пофигу на самом деле Армения. Там нет ни людоедов, ни отравителей, ни маньяков в руководстве. То есть особых причин у Москвы любить Армению нет.

Не военный позор Армении переживала Москва. Причина боли была совсем в другом. И это действительно было лютая боль.

Дело в том, что бакинские варвары в совершенно непотребном виде искореженную и закопченную провезли по улицам Баку русскую мечту, национальную идею России. Технику.

Азербайджан хвастался перед всем миром своими трофеями: он показал всю ту технику, что Москва тихонько передавала последние годы Карабаху. Погибшую и искореженную.

Все то же самое, что так гордо показывали на параде 9 мая в Москве, провезли и в Баку.

Москва показала, как это выглядит свежим, покрашенным, надраенным и на параде. А Баку показала российскую супертехнику после реального боя. И показала ее истинную цену: С-300, С-400, «Панцири», «Грады», «Триумфы», танки, БРДМ, БТР, БМП – все, на что молится Россия.

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Российский публицист – о том, кому больнее всего было смотреть парад в Азербайджане.
 
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