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В МВД прокомментировали задержание школьников в Смолевичах

13.12.2020 21:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все столичные РУВД отказались принимать передачи для задержанных.


Силовики во время воскресного марша 13 декабря 2020 года / "Радио Свобода"
 
Об этом сообщает ТГ-канал @spiski_okrestina — его волонтёры дежурят около участков каждый протестный день. Есть информация, что только в Партизанском РУВД волонтёры смогли передать задержанным тёплые вещи, воду и один пакет еды, передает "Еврорадио".

На данный момент в списках волонтёров — 152 задержанных. В списках правозащитного центра "Весна" — 137 фамилий.

По оценкам журналистов, в Минске сегодня прошло около 120 локальных протестных акций. Гулять по своим городам выходили жители Гродно, Могилёва, Пинска, Заславля, Бреста и других городов.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Все столичные РУВД отказались принимать передачи для задержанных.
 
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