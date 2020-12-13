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В МВД прокомментировали задержание школьников в Смолевичах
Источник материала: Партизан
Все столичные РУВД отказались принимать передачи для задержанных.
Силовики во время воскресного марша 13 декабря 2020 года / "Радио Свобода"
Об этом сообщает ТГ-канал @spiski_okrestina — его волонтёры дежурят около участков каждый протестный день. Есть информация, что только в Партизанском РУВД волонтёры смогли передать задержанным тёплые вещи, воду и один пакет еды, передает
На данный момент в списках волонтёров — 152 задержанных. В списках правозащитного центра "Весна" — 137 фамилий.
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Все столичные РУВД отказались принимать передачи для задержанных.
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