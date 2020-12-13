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Колонны во дворах, танец под «Тры чарапахi», акция поддержки силовиков и задержания. Итоги воскресенья в одном видео

13.12.2020 22:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Все началось еще до рассвета. Люди с красно-зелеными флагами собрались на Уручье поддержать силовиков, техника которых двигалась в город. В течение дня было совершено больше 300 задержаний. Такую статистику опубликовало МВД. Протестующие гуляли, танцевали, слушали «Касту» и бегали во всю мощь. В силовом ведомстве сообщили, что их «общее количество не превысило 800 человек». Публикуем итоговое видео, собранное из мелких эпизодов, которые прислали наши читатели. Кстати, спасибо. И да, если если вдруг вы стали свидетелем чего-то важного, пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро.

 
 
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Все началось еще до рассвета. Люди с красно-зелеными флагами собрались на Уручье поддержать силовиков, техника которых двигалась в город. В течение дня было...
 
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