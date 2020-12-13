Колонны во дворах, танец под «Тры чарапахi», акция поддержки силовиков и задержания. Итоги воскресенья в одном видео

Источник материала: Onliner

Все началось еще до рассвета. Люди с красно-зелеными флагами собрались на Уручье поддержать силовиков, техника которых двигалась в город. В течение дня было совершено больше 300 задержаний. Такую статистику опубликовало МВД. Протестующие гуляли, танцевали, слушали «Касту» и бегали во всю мощь. В силовом ведомстве сообщили, что их «общее количество не превысило 800 человек». Публикуем итоговое видео, собранное из мелких эпизодов, которые прислали наши читатели. Кстати, спасибо. И да, если если вдруг вы стали свидетелем чего-то важного, пишите в наш Telegram-бот . Это анонимно и быстро.