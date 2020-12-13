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Reuters: хакеры похитили данные Минфина США и управления по телекоммуникациям и информации

14.12.2020 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хакеры сумели получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Nahel Abdul Hadi / Unsplash

По словам людей, знакомых с этим вопросом, некая хакерская группа, поддерживаемая иностранным правительством, украла информацию из министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли.

«Правительство США осведомлено об этих сообщениях, и мы принимаем все необходимые меры, чтобы выявить и устранить все возможные проблемы, связанные с этой ситуацией», — прокомментировал Reuters пресс-секретарь СНБ Джон Улиотт.

В разведывательном сообществе США существует обеспокоенность по поводу того, что хакеры, нацелившиеся на министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации, использовали аналогичный инструмент для проникновения в системы других правительственных учреждений. Это заявили три источника издания.

Взлом настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялось собрание Совета национальной безопасности США.

 
 
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По словам источника, из-за кибератаки прошла встреча Совета национальной безопасности.
 
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