Reuters: хакеры похитили данные Минфина США и управления по телекоммуникациям и информации

Источник материала: Tut.by

Хакеры сумели получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Nahel Abdul Hadi / Unsplash

По словам людей, знакомых с этим вопросом, некая хакерская группа, поддерживаемая иностранным правительством, украла информацию из министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли.

«Правительство США осведомлено об этих сообщениях, и мы принимаем все необходимые меры, чтобы выявить и устранить все возможные проблемы, связанные с этой ситуацией», — прокомментировал Reuters пресс-секретарь СНБ Джон Улиотт.

В разведывательном сообществе США существует обеспокоенность по поводу того, что хакеры, нацелившиеся на министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации, использовали аналогичный инструмент для проникновения в системы других правительственных учреждений. Это заявили три источника издания.

Взлом настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялось собрание Совета национальной безопасности США.