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На трассе М5 произошла массовая авария. Читатели: на дороге - лед, столкнулись около 15 авто
Источник материала: Tut.by
Массовая авария произошла вечером 13 декабря на трассе М5 Минск — Гомель. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
По информации очевидцев, на 49-м километре трассы очень много разбитых автомобилей. «Под Марьиной Горкой столкнулись около 15 машин. На дороге — лед», — написал читатель.
«Один из автомобилей влетел прямо в знак „49 км“, согнув его. Также в аварию попал автомобиль милиции», — рассказал очевидец.
Информации о пострадавших пока нет.
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Авария произошла вечером 13 декабря под Марьиной Горкой. Информации о пострадавших пока нет.
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