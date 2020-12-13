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На трассе М5 произошла массовая авария. Читатели: на дороге - лед, столкнулись около 15 авто

14.12.2020 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Массовая авария произошла вечером 13 декабря на трассе М5 Минск — Гомель. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По информации очевидцев, на 49-м километре трассы очень много разбитых автомобилей. «Под Марьиной Горкой столкнулись около 15 машин. На дороге — лед», — написал читатель.

«Один из автомобилей влетел прямо в знак „49 км“, согнув его. Также в аварию попал автомобиль милиции», — рассказал очевидец.

Информации о пострадавших пока нет.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Авария произошла вечером 13 декабря под Марьиной Горкой. Информации о пострадавших пока нет.
 
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