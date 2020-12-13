Министр труда и соцзащиты рассказала, как может измениться декретный отпуск в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала, как может измениться декретный отпуск в Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Модели могут быть разными. Может остаться три года, при этом только два оплачиваемые. Либо два года для всех, три — для многодетных», — рассказала Костевич.

Она добавила, что «задача Минтруда вместе с депутатским корпусом и семьями найти идеальную модель, которая позволила бы решить задачи бюджета, государства, общества и отдельного человека».

Министр также отметила, что в Беларуси надо развивать услуги по уходу за детьми раннего возраста: «И когда мы выйдем на соответствующий уровень развития этих услуг, только тогда будет приниматься эта мера (сокращение декретного отпуска. — Прим. ред.)».

Напомним, о возможном сокращении декретного отпуска 20 ноября заговорил Александр Лукашенко. Позже премьер-министр Роман Головченко, выступая в парламенте, заявил , что перед принятием окончательного решения вопрос о сокращении декретного отпуска будет обсуждаться на диалоговых площадках на протяжении двух следующих месяцев.