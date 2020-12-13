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Министр труда и соцзащиты рассказала, как может измениться декретный отпуск в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала, как может измениться декретный отпуск в Беларуси.
«Модели могут быть разными. Может остаться три года, при этом только два оплачиваемые. Либо два года для всех, три — для многодетных», — рассказала Костевич.
Она добавила, что «задача Минтруда вместе с депутатским корпусом и семьями найти идеальную модель, которая позволила бы решить задачи бюджета, государства, общества и отдельного человека».
Министр также отметила, что в Беларуси надо развивать услуги по уходу за детьми раннего возраста: «И когда мы выйдем на соответствующий уровень развития этих услуг, только тогда будет приниматься эта мера (сокращение декретного отпуска. — Прим. ред.)».
Напомним, о возможном сокращении декретного отпуска 20 ноября заговорил Александр Лукашенко. Позже премьер-министр Роман Головченко, выступая в парламенте,
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«Модели могут быть разными».
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