|
Регионы Беларуси вышли на вечерние протесты
Источник материала: Хартия'97
Регионы Беларуси вышли на вечерние протесты
Белорусы готовы бороться до победы.
Сегодня по всей стране прошли акции протеста.
На фото и видео Бобруйск, Борисов, Жодино, Кобрин, Логойск, Олехновичи. Сегодня по всей стране прошли акции протеста.
Видео опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы готовы бороться до победы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)