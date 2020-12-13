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Регионы Беларуси вышли на вечерние протесты

14.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Регионы Беларуси вышли на вечерние протесты

  • 13.12.2020, 22:57
  • 3,064
Регионы Беларуси вышли на вечерние протесты

Белорусы готовы бороться до победы.

Сегодня по всей стране прошли акции протеста.

На фото и видео Бобруйск, Борисов, Жодино, Кобрин, Логойск, Олехновичи. Сегодня по всей стране прошли акции протеста.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97»

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Белорусы готовы бороться до победы.
 
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