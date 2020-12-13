ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

SpaceX запустила ракету с массивным коммерческим грузом

14.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

SpaceX запустила ракету с массивным коммерческим грузом

2
  • 13.12.2020, 22:21
  • 6,209
SpaceX запустила ракету с массивным коммерческим грузом

SXM-7 уже на орбите.

Компания SpaceX отправила на геостационарную орбиту второй самый массивный в своей истории коммерческий груз: спутник SXM-7. Аппарат запустили по заказу Sirius XM Holdings, которая предоставляет услуги спутникового радио- и онлайн-вещания развлекательного контента в Северной Америке, передает liga.net.

Старт состоялся 13 декабря с площадки SLC-40 на мысе Канаверал.

Вскоре после старта отделившаяся первая ступень B1051 (это был уже седьмой ее полет) совершила поворотный маневр, торможение при входе в плотные слои атмосферы, и после пары минут свободного падении за счет дросселирования двигателей мягко села на плавучую платформу Just Read Тhe Instructions в Атлантическом океане в 643 км от места старта.

Два морских корабля пытались поймать в надводные сети падающие на парафойлах створки головного обтекателя: также для их повторного использования. Одна створка – новая, другая использовалась при запуске ANASIS-II. Результат пока неизвестен.

SXM-7 – собранный Maxar Technologies на платформе SSL-1300 семитонный аппарат вещания в S-диапазоне (2,32—2,345 ГГц) большой мощности (~20 кВт), первый из двух, которые рассчитаны на 15 лет службы. Оснащен двумя солнечными панелями и крупной разворачивающейся антенной, что позволит вести радиовещание без необходимости в больших тарелочных антеннах на земле.

Спутник придет на замену XM-3, работающему с 2005 года, и обеспечит наивысшую удельную мощность среди всех коммерческих аппаратов на орбите.

Сейчас группировка спутников Sirius XM, которую начали формировать в 2008 году, состоит из пяти аппаратов на геостационарной орбите (круговая с высотой 35 786 км). SXM-8 запустят в начале 2021-го вместо XM-4.

Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, диаметр носового обтекателя – 5,3 м, масса ракеты без топлива – около 29 тонн, с полной заправкой – до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй – один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Больш за 300 затрыманых на нядзельных маршах, у Смалявічах схапілі цэлую школьную клясу, Ціханоўская ў Бэрліне. Найважнейшае за 13 сьнежня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика