Министр образования РФ: создаем условия для студентов Беларуси и России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Минск принимает VIII Белорусско-Российский молодежный форум, 13 декабря участники встретились с министрами образования Беларуси и России – Игорем Карпенко и Валерием Фальковым, передает корреспондент Sputnik.

"В области образования надо давать студентам обеих стран чаще встречаться и организовывать совместные проекты. Нужно объединять усилия в области науки, поскольку она сегодня устроена таким образом, что серьезные значимые результаты можно достигать только в кооперации. Учитывая, что у Беларуси и России много общего, понимание есть", - уверен министр науки и высшего образования России.

Особенно надо подумать, считает министр, над созданием условий для студентов из РФ, которые хотят учиться и работать в Беларуси, а также для белорусских студентов, с интересом смотрящих на российские вузы.

"Мне кажется, на паритетных началах это было бы на пользу обеим странам", - констатировал Фальков.

В свою очередь, министр образования Беларуси Игорь Карпенко рассказал, что сейчас ведется работа над созданием единого образовательного пространства, "это не только унификация каких-то правил и программ, но и взаимодействие на уровне конкретных учреждений образования".

"Есть договоренность подписать ряд проектов. Историки двух государств подготовили учебно-методическое пособие по истории ВОВ. Это будет еще одно подспорье для белорусских и российских учреждений образования", - рассказал Карпенко.

Какие проекты могли быть сейчас важными и нужными?

Большинство инициатив и проектов от молодежных структур уже поступили в министерства образования обеих стран, многие предложения получили лестные оценки.

"Нам предстоит содержательный разговор о том, каким молодежь видит будущее Беларуси и России, что думает об идеях Союзного государства. Это касается сотрудничества молодежных и общественных организаций, волонтерской деятельности, трудоустройства, патриотического воспитания. Молодые люди – двигатель прогресса", - считает посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Одним из перспективных проектов участники форума назвали обмен белорусских и российских студентов в летнее время.

"Больше 10 тысяч мест в минской студенческой деревне – это, считай, трехзвездочый отель. Можно приезжать, размещаться там, учиться, работать, организовывать экскурсии. Параллельно можем делать что-то такое и в России. Думаю, наши ребята будут с удовольствием ездить организованно на экскурсии в музеи Кремля, Санкт-Петербурга. Отличная идея, и она практически ничего не стоит", - резюмировал Карпенко.

Новые волонтерские движения

Его российский коллега констатировал, что в этом году волонтерское движение переживает расцвет, и ситуация с пандемией тому способствует.

"У нас есть планы по поддержке таких инициатив. Волонтерство – огромная сила, которая объединяет студентов наших стран. В будущем, думаю, добровольцы будут специализироваться помощи людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, на каких-то экологических проблемах", - подчеркнул он.

Министр не исключил, что наверняка будет создано волонтерское движение, связанное с сохранением исторической памяти Великой Отечественной войны.

Народный кинопоказ

Председатель Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" Павел Красноруцкий рассказал об идее запустить бесплатный кинопоказ по городам России, Беларуси и других стран нового военного фильма "Подольские курсанты".

"Сейчас такое время, что не молодежи надо идти к нам, а нам – к ним. И раз мы говорим о патриотическом воспитании, есть предложение запустить народный кинопоказ во всех муниципалитетах, школах, университетах, кинотеатрах современный отечественный фильм о войне. Десять лет назад многим по вкусу пришлась кинокартина "Брестская крепость", - напомнил Красноруцкий.

"По организации кинопоказа проблем не будет", - заверил Карпенко.

Проблема мобильности

По мнению одного из участников форума, сейчас между странами существует серьезная проблема для коммуникации белорусской и российской молодежи – она заключается в мобильности.

"Последние полгода билеты на самолет из Москвы в Минск стоят очень дорого. По данным организаторов этого форума, 80 тысяч рублей туда и обратно – за эти деньги можно совершить кругосветное путешествие. Возможно, в рамках форума удастся решить вопрос повышения мобильности между двумя странами", - адресовал он вопрос в коллегию форума.

"Сейчас нетипичная ситуация: она связана с пандемией и закрытием границ. Стало меньше рейсов, нет большого пассажиропотока. Думаю, ситуация вскоре выправится – билеты станут дешевле, кроме того, возобновится железнодорожное сообщение между нашими странами", - прокомментировал Карпенко.

В форуме принимают участие 60 человек – представители молодежных общественных объединений, органов государственной власти, министерств и ведомств, а также организаций – партнеров Беларуси и России. Работа молодежного форума продлится по 15 декабря включительно.

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