Костевич - про вакансии с «не такими» зарплатами и возможные изменения по семейному капиталу

Источник материала: Tut.by

В Беларуси могут расширить список причин, по которым многодетным семьям разрешено досрочно получать и тратить семейный капитал. Об этом сообщила министра труда и соцзащиты Ирина Костевич в интервью «Беларусь-1» . Она рассказала, какие варианты рассматриваются для «разморозки» этих выплат. Министр также высказалась насчет предложений от нанимателей в банке вакансий и уровень зарплат по ним.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Про семейный капитал

Ирина Костевич сообщила, что открыто больше 92 тысяч депозитных счетов на семейный капитал. «Суммарно мы оценили это в 2,3 миллиарда рублей. Это без капитализации. Это те деньги, которые государство положило многодетным семьям на их счета», — уточнила глава ведомства. По ее словам, досрочно воспользовались капиталом около 26 тысяч семей. Большинство — на улучшение жилищных условий.

— Это расширение возможности для строительства жилья, это возможность покупки части жилого помещения, это на ремонт квартиры, на отделку квартиры, — рассказала министр труда. — Я думаю, что в начале следующего года, это первый-второй квартал, мы уже выйдем на некий проект документа, который будем рассылать уже на согласование заинтересованным государственным органам.

Напомним, с 1 января 2020 года семейный капитал назначают в белорусских рублях. Его базовый размер составит 22,5 тысячи рублей (в пересчете в доллары — около 8880 долларов по курсу Нацбанка на 14 декабря). Его будут ежегодно индексировать в зависимости от уровня инфляции.

До этого года при появлении третьего и последующих детей семье переводили 10 тысяч долларов на специальный счет. Деньги не выдаются на руки, а хранятся на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR.

Про число вакансий и уровень зарплат

Ирина Костевич рассказала, сколько предложений от нанимателей сейчас значится в банке вакансий и про уровень зарплат по ним.

— Мы имеем на сегодня 75 тысяч вакансий. Я считаю, что это достаточное количество для того чтобы те, кто хочет работать, пойти работать. Да, может быть, уровень оплаты труда не такой, как есть фактический по заработной плате по стране, но это вакансия. Да, надо прийти, надо себя показать и профессионально расти в своей профессии, на том рабочем месте, на которое ты пришел, и соответственно будет расти и заработная плата. Обязательно нужно стартануть, — заявила Ирина Костевич.

Сейчас в общереспубликанском банке вакансий размещено 76 081 предложение от нанимателей, из которых почти 32,6 тысячи — на зарплат до 500 рублей. При этом зарплаты, как правило, указаны до уплаты налогов.

Зарплату от 1000 рублей предлагают по 8,2 тысячи вакансий.

Отметим, что к актуальности информации, которая размещена в общереспубликанском банке вакансий, возникает немало вопросов. В банке хватает предложений от нанимателей, который разместили в предыдущие годы, начиная с 2016-го. Эти предложения могли потерять актуальность, хотя и были массово обновлены 16 октября этого года.

Ирина Костевич также высказалась о влиянии пандемии на ситуацию на рынке труда:

— В апреле мы увидели серьезные проблемы, пандемия. И та эпидситуация значительно повлияла на рынок труда, но повлияла не так, как было в других странах. Мы не увидели серьезного сокращения численности занятых в экономике. И даже если посмотреть по средним, крупным предприятиям, да и в целом по наемным работникам, да, прием сократился, это четко просматривалось. Замер наниматель, он не нанимал работников. Но мы и не увидели увеличения численности по уволенным, даже наоборот у нас численность уволенных сократилась более чем на 3%.

Ранее в Министерстве труда отмечали , что вынужденная неполная занятость с начала года по май увеличилась в 4 раза.

К примеру, в Могилевской области в январе — мае в режиме неполной занятости работали 4,8 тысячи человек (1,5% среднемесячной численности работников). В тот же период 2019 года их было больше — 7,5 тысячи человек (2,3% среднемесячной численности). Вместе с тем по сравнению с прошлым годом в два раза больше стало тех, кто находился в целодневных или целосменных простоях (простоях, которые длились в течение полного рабочего дня или смены). В январе — мае 2020 года таких было 8,7 тысячи человек (2,8% среднемесячной численности работников), в январе — мае 2019-го — 3,5 тысячи человек (1,1%).

В мае в Могилевской области неполное время по инициативе нанимателя работали 2306 человек (это в 6,5 раз больше, чем в апреле), в отпуска по инициативе нанимателя ушли 1189 человек (на 4,3% меньше, чем в апреле), а в целодневном или целосменном простое находились 6086 человек (на 4,2% больше, чем в апреле). По количеству работавших неполное время и по количеству простоев май в 2020 году пока был рекордным месяцем. Тех, кто ушел в отпуск по инициативе нанимателя, больше всего было в апреле — 1243 человека.