Студенты России и Беларуси обсудили вопросы трудоустройства на форуме в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске начался второй день работы молодежного форума Беларуси и России. Накануне его посетили министры образования двух стран, сообщает телеканал «МИР 24».

Гости ответили на вопросы студентов. Самый актуальный – трудоустройство. Между российскими и белорусскими вузами действует соглашение о работе студотрядов , теперь его расширят. Летом студенты смогут подрабатывать на разных объектах на территории Союзного государства. Говорили также о волонтерстве, соцподдержке и о сохранении исторической памяти.

«Историки двух государств подготовили учебно-методическое пособие по истории Великой Отечественной войны. Оно уже есть в виде книги. У меня уже есть экземпляр. Это будет еще одно подспорье для вузов, для преподавания курса истории. Также мы очень надеемся, что этот форум внесет какие-то идеи по трудоустройству молодежи», – заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

«В области образования нужно давать студентам наших стран чаще встречаться и реализовывать совместные проекты. В области науки надо объединять усилия. Современная наука устроена таким образом, что серьезные результаты можно достигать только в кооперации», – указал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков