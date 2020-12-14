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Милиция «кошмарит» водителей, сигналивших в «местах протестной активности»
Источник материала: Навiны
За последнюю неделю привлечено к ответственности более 70 водителей, нарушавших ПДД «в местах протестной активности», сообщило ГУВД Мингорисполкома.
«Сотрудниками органов внутренних дел продолжается работа по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций, а также по привлечению водителей за нарушения Правил дорожного движения в местах протестной активности, которые беспричинно подавали звуковые сигналы, тем самым нарушая правила, а в ряде случаев создавая аварийную обстановку иным участникам дорожного движения», — говорится в сообщении.
ГУВД «в очередной раз предупреждает граждан о недопустимости нарушений норм действующего законодательства о массовых мероприятиях». «Будьте благоразумными и не реагируйте на призывы к участию в таких акциях», — призвало столичное управление милиции.
По утверждению ГУВД Мингорисполкома, количество участников сегодняшних акций протеста в городе «не превысило 800», задержано «более 300», или почти каждый второй.
Правозащитники
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За последнюю неделю привлечено к ответственности более 70 водителей, нарушавших ПДД «в местах протестной активности», сообщило ГУВД Мингорисполкома.
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