ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На акциях протеста 13 декабря задержано около 300 человек

14.12.2020 07:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Днем и вечером 13 декабря в Минске и других городах прошло большое количество локальных акций протеста под общим названием «Марш народного обвинения».

На акциях протеста 13 декабря задержано около 300 человек

Основная часть протестующих вышла на улицы традиционно около полудня, однако в некоторых районах акции состоялись в первой половине дня или (и) после наступления темноты. Количество маршей и их участников назвать не представляется возможным.

По утверждению ГУВД Мингорисполкома, общее количество протестующих в столице «не превысило восьмисот», при этом задержано «более трехсот граждан», или практически каждый второй. Согласно информации в соцсетях, некоторые районы силовики прочесывали уже после акций.

Правозащитники приводят имена 285 задержанных (277 — в Минске, 3 — в Смолевичах, 2 — в Ивье, по 1 — в Бресте, Сморгони и Боровлянах). Отпущено 19 человек (в том числе 84-летний Ян Гриб (на фото), отказавшийся идти в автозак), избито трое, скорая помощь забрала четверых (одного затем вернули в милицию, и его отвезли в Центр изоляции правонарушителей).

Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» сообщает данные 315 человек, доставленных в милицию. Это несколько меньше, чем неделей ранее.

Среди задержанных журналисты Станислав Ивашкевич (телеканал «Белсат») и Николай Градюшко (onliner.by), а также фотограф Геннадий Веретинский (член Белорусской ассоциации журналистов). Сообщений об их освобождении не поступало.

По данным ТК «Списки задержанных», на Ивашкевича и Градюшко составлены протоколы. Последние недели журналистов, которых задерживают во время работы на акциях протеста, обвиняют в участии в них и арестовывают на срок до 15 суток. В ноябре журналистки телеканала «Белсат» Катерина Андреева и Дарья Чульцова были обвинены по уголовному делу (ст. 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участии в них).

В районе ул. Калинина в Минске недовольная протестующими пожилая женщина бросила из окна большую кастрюлю, пригрозив позвонить в КГБ и обматерив участников локального шествия. Пострадавших от кастрюли нет. Видеозаписи инцидента с двух ракурсов размещены в соцсетях.

Смолевичская учительница Анна Северинец (сестра находящегося под арестом известного политика Павла Северинца) сообщила на своей странице в «Фейсбуке», что милиция задержала в городе весь 11-й класс, возвращавшийся с репетиции выпускного вальса.

«Мальчиков посадили за решетку, девочек на скамейки, перегоняли из буса в бус, привезли в РОВД, командовали встать лицом к стене. Слава богу, женщина в РОВД сильно удивилась и спросила: «Зачем вы сюда детей привезли?» И их выпустили», — написала Северинец.

Позднее она сообщила, что родители ходили в РОВД и им там заявили, будто ребята ругались матом на милиционеров.

«Хочу ответственно заявить: эти дети НЕ ругаются матом. Это самый сильный класс в Смолевичском районе, с шестого класса они ежегодно становились «Классом года» гимназии, у них пять (!) человек идут на золотую медаль, три человека из класса являются дипломантами областной научной конференции школьников, здесь учатся многократные победители районных и областных олимпиад по учебным предметам, чемпионы «Что? Где? Когда?» и победители музыкальных и спортивных соревнований», — подчеркнула учительница.

По утверждению пресс-службы МВД, «правдой оказалось только то, что одиннадцатиклассников действительно доставили для разбирательства в РОВД. Но туда школьники приехали все вместе на одной машине, а возле райотдела пробыли от силы минут шесть. И находились они там далеко не по стойке «смирно». А как только милиционеры разобрались, перед подростками несколько раз извинились за причинённые неудобства и отпустили восвояси».

Протесты против фальсификации итогов президентских выборов и насилия в отношении инакомыслящих продолжаются 127 дней. Наиболее массовые акции проходят по воскресеньям (последние четыре воскресенья — в формате локальных маршей).

13 декабря стало первым за 18 протестных воскресений, когда не отключался мобильный интернет и не закрывались станции метро. В свою очередь впервые в телеграм-каналах не предлагались точки сбора участников, протестующие договаривались друг с другом сами. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем и вечером 13 декабря в Минске и других городах прошло большое количество локальных акций протеста под общим названием «Марш народного обвинения».
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз по валютам: дешевый доллар, это надолго?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика