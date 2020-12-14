В понедельник Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

14 декабря наблюдающиеся по юго-восточной половине гололеды, в период с 6 до 9 часов распространятся на большую часть территории республики и сохранятся в течение дня.





Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

В целом, по прогнозу синоптиков, сегодня будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в регионах: