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В понедельник Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

14.12.2020 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

14 декабря наблюдающиеся по юго-восточной половине гололеды, в период с 6 до 9 часов распространятся на большую часть территории республики и сохранятся в течение дня.

В понедельник Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

В целом, по прогнозу синоптиков, сегодня будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест -1..+1°C;
  • Витебск 0..-2°C;
  • Гомель -1..+1°C;
  • Гродно -1..+1°C;
  • Могилев 0..-2°C;
  • Минск -1..+1°C.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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14 декабря наблюдающиеся по юго-восточной половине гололеды, в период с 6 до 9 часов распространятся на большую часть территории республики и сохранятся в течение...
 
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