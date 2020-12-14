Сколько теряет экономика, когда правительство отключает интернет

Источник материала: Tut.by

Издание «Настоящее время» подготовило подробный разбор, почему отключения интернета так дорого обходятся государству. Рассказываем, во сколько Беларуси обошлись три дня без интернета, и какие способы блокировать доступ в Сеть сейчас существуют.

Чтобы узнать, сколько стоили дни без интернета, журналисты «Настоящего времени» использовали в своих подсчетах инструмент неправительственной организации NetBlocks, которая на основе широкого массива статистических данных высчитывает ориентировочную стоимость отключений отдельных сервисов и полного шатдауна.

«Настоящее время» посчитало, что за 2,5 суток стоимость отключений могла обойтись Беларуси в 138 млн долларов. Но, как замечает Telegram-канал «За BYnet», на самом деле шатдаун длился 3 дня, поэтому стоимость может быть еще больше и доходить до 170 млн долларов.

Как власти могут блокировать интернет?

Как говорит сотрудница «Настоящего времени» Анна Шаманская, согласно исследованию компании Top10VPN, только в 2019-м году преднамеренные отключения интернета обошлись мировой экономике более чем в 8 миллиардов долларов, а количество крупных преднамеренных отключений интернета выросло с 75 в 2016 году до 212 в 2019-м.

Блокировки происходят на национальном уровне по распоряжениям правительств, но власти редко признают отключение интернета официально. Среди самых блокируемых сайтов в мире по итогам 2019 года лидирует Whatsapp (6236 часов блокировки), Facebook (6208 часов), Instagram (6193), Twitter (5860), YouTube (684).

Как это происходит технически? В случае с мобильным интернетом все просто — власти дают указание оператору связи, и тот ограничивает пропускную способность интернета.

Так, австрийский холдинг A1 Telekom Austria Group ранее публично прокомментировал позицию своей дочерней компании в отношении текущей ситуации в Беларуси. «А1 Беларуси не может предоставлять услуги связи без доступа к монополизированным государством сервисам. Национальная и международная, голосовая связь и интернет — все это находится под полным контролем госорганов, — говорилось в заявлении. — В случае невыполнения данных требований последствия от их реализации могут носить гораздо более масштабный характер. В частности, вести к ограничению доступа всех пользователей ко всем услугам как через мобильный, так и фиксированный интернет по всей стране».

С проводным интернетом несколько сложнее — как правило, в государстве нет какого-то одного рубильника, который бы позволил разом оставить без интернета определенную область или целую страну. Один из способов — DPI (Deep Packet Inspection), метод анализа и фильтрации трафика по содержимому. Как правило, такое оборудование используется для выявления вирусов, спама или данных, которые нагружают сеть.

Но все зависит от использования этой, в принципе, безобидной технологии. Так, американская компания Sandvine признала, что поставляла свое оборудование для фильтрации трафика в Беларусь , Казахстан, Россию, Узбекистан и еще десяток стран, которые обвиняют в цензурировании и блокировках интернета.

Обойти DPI помогает VPN — виртуальная частная сеть, которая действует как цифровой тоннель, позволяющий маскировать и даже цифровать проходящий через него трафик. Эти сервисы сейчас пользуются в Беларуси популярностью — так, по словам главы Psiphon, с середины августа белорусские пользователи израсходовали 4,81 петабайта трафика через приложение компании (таким объемом информации можно до отказа забить 17,5 тысячи iPhone с 256 гигабайтами памяти).

Другой способ ограничить доступ к конкретным сайтам — блокировка IP-адреса. Например, в России таким образом хотели заблокировать Telegram — но российские власти не учли, что на одном IP-адресе, например, хостинга Amazon, могут располагаться сотни и тысячи других сайтов и серверов. В итоге только за первую неделю «войны с Telegram» было заблокировано 18 миллионов адресов, и недоступными оказались десятки сайтов — при этом Telegram продолжил работать. Это принесло российским компаниям, по оценкам Flexbby, миллиард долларов убытков.

Почему отключения интернета дорого обходятся?



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Stephen Phillips — Hostreviews.co.uk / Unsplash

Так почему отключения интернета обходятся так дорого? Потому что периодические шатдауны имеют как краткосрочные, так и долгосрочные последствия, а негативный эффект усугубляется карантином, в котором сейчас большинство стран пребывает из-за пандемии.

Самое очевидное последствие — это невозможность получить ту или иную услугу или товар. Без интернета нельзя как заказать что-либо, так и получить знания на дистанционном обучении. Товарно-денежные отношения поставлены на паузу, а, значит, на паузе и поступление налогов в государственную казну, поясняет сотрудница «Нового времени».

Из-за блокировки одного сервиса могут пострадать и другие, не связанные с ним. Например, многие известные сайты и сервисы позволяют логиниться через Facebook или аккаунт Google. Все они могут оказаться недоступными из-за блокировок.

Также блокировки негативно сказываются на инвестиционной и технологической привлекательности страны. Так, некоторые белорусские ИТ-компании после августовского шатдауна сообщили о своем решении открыть офисы в других странах (правда, не факт, что эти два факта связаны напрямую). В частности, открыть офис в Вильнюсе планируют криптобиржа Currency, Flo Health, EPAM и Wargaming. И часть сотрудников ИТ-сферы за последние месяцы релоцировалась в соседние страны — Украину , Польшу или Латвию . Но недополученную прибыль компаний и налоги еще только предстоит подсчитать.

«В 2011 году ООН признала доступ к интернету одним из прав человека. И попирать это право с каждым годом все дороже и дороже», — подытоживает Анна Шаманская.