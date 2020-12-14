6 неожиданных звездных пар. С кем встречались звезды в молодости

Источник материала: Tut.by

У многих знаменитостей за годы их популярности сложился определенный образ. Тот законченный холостяк, а этот — идеальный многодетный папа. Тем интереснее вспомнить, с кем звезды встречались в начале своей карьеры — часто это оказываются довольно неожиданные пары.

Том Круз и Шер

Том и Шер познакомились в 80-е: тогда 22-летний актер еще не выполнял никаких миссий и был известен благодаря роли в фильме «Рискованный бизнес», а 38-летняя певица получила свою первую номинацию на «Оскар» за игру в «Силквуде».



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Их первая встреча произошла в 1985 году на свадьбе Мадонны и Шона Пенна в Малибу, и тогда она не получила продолжения. Через несколько месяцев они увиделись снова, на этот раз на специальном приеме Рональда Рейгана в Белом доме. Роман продлился недолго, Том и Шер остались друзьями, а в одном из интервью певица даже призналась, что отношения с ним вошли в пятерку самых ярких ее романов.

Кира Найтли и Джейми Дорнан

В 2003 году, когда Джейми Дорнан начал встречаться с 17-летней Кирой Найтли, он еще работал моделью и даже не помышлял об актерской карьере (тем более о главной роли эксцентричного миллионера в экранизации «50 оттенков серого»). Они были одной из самых трогательных пар того времени: «правильная девочка» из Лондона Кира Найтли и «темная лошадка» ирландских кровей Джейми Дорнан.



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В том же 2003-м году актриса снялась в первой части «Пиратов Карибского моря», после чего на нее свалилась бешеная мировая популярность. А Джейми тогда еще был не очень известен общественности. Чаще всего, когда они появлялись вместе на ковровых дорожках, их называли «Кира с ее спутником». Но уже через два года Дорнан дебютировал в фильме «Мария Антуанетта». К сожалению, вместе с новым этапом в карьере Дорнана завершились его отношения с Найтли.

Камерон Диас и Джаред Лето



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Камерон Диас и Джаред Лето не просто встречались в 1990-е — они были помолвлены вплоть до 2003 года. История этой пары попахивает абьюзом. Диас была по уши влюблена в Лето, а он все пытался «дотянуть» ее до своего уровня. Все заметили, как сильно и быстро изменилась Диас под влиянием нового бойфренда. Джаред, ведущий здоровый образ жизни, отучил ее от курения и алкоголя. Потом запретил носить натуральный мех. Потом Камерон купила себе электромобиль, чтобы не вредить окружающей среде, и стала все реже появляться на публике. Но в тот момент, когда Лето попытался запретить Диаз сниматься в откровенных сценах в кино, чаша ее терпения переполнилась. Это стало причиной разрыва помолвки.

Диаз тогда заявила: «Выпасть из жизни на 4 года — это нормально, но стать монашкой навсегда — не для меня».

Лив Тайлер и Хоакин Феникс

Они познакомились на съемках «Выдуманной жизни Эбботов», где исполнили роль влюбленной парочки. Как вспоминала сама Тайлер: «Я влюбилась в Хоакина с первого взгляда. Это случилось мгновенно». Актер рассказывал, что он сразу же почувствовал некую духовную близость с молодой партнершей: «Меня поразила ее честность. Между дублями мы сидели вместе, говорили и говорили».



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Сама Лив рассказывала в 1998 году журналу Jane Magazine: «Мы были так влюблены друг в друга! Мы были вместе каждую секунду и все время зависали друг у друга в трейлерах. А самая замечательная вещь состояла в том, что никто не знал об этом». Их отношения продлились три года. Они были особенной парой, в которой партнеры вместе не только потому, что их физически притягивает друг к другу, но и потому, что им всегда есть о чем поговорить. Расстались они по-дружески, Феникс тогда отпустил свою возлюбленную, но до сих пор вспоминает об их отношениях с теплотой.

Ленни Кравиц и Николь Кидман



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Слухи о том, что музыкант и актриса были помолвлены, Кидман подтвердила только несколько лет назад, давая интервью по поводу премьеры сериала «Большая маленькая ложь», в котором она снялась с дочерью своего бывшего возлюбленного — Зои Кравиц.

Кидман начала встречаться с Ленни Кравицем в 2003 году, вскоре после того, как официально развелась с актером Томом Крузом. Пара собиралась пожениться, но рассталась в 2005-м. Годами позже голливудская актриса рассказывала в интервью о причине разрыва: «Это было неправильно. Я не была готова. Мы оба не были готовы». Николь и Ленни после расставания сумели сохранить дружеские отношения.

Мила Кунис и Маколей Калкин

В начале 2000-х Мила Кунис была еще очень молодой и только начинающей свой путь актрисой. Громкая популярность, которая свалилась на Калкина в начале 1990-х после съемок в первых двух частях «Один дома» и клипах Майкла Джексона, напротив, стала постепенно затухать. Это был не самый простой период в жизни актера: судебные разбирательства с отцом из-за огромных гонораров Маколея, болезнь матери, случившаяся на нервной почве, и развод с первой женой. В то же время у него начались новые отношения с Милой Кунис.



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Их история любви развивалась вдали от публики: влюбленные редко появлялись вместе на общественных мероприятиях, и за все время их отношений папарацци удалось сделать лишь несколько фото гуляющих по улицам и проводящих время в ресторанах или кафе Маколея и Милы. Мало кто верил, что этот роман перерастет во что-то большее, чем мимолетная интрижка, но актеры были вместе практически десять лет.

Мила признавалась, что известность партнера доставляла ей большие неудобства: «Когда мы встречались, он был невероятно популярен. Стоило мне с ним выйти на улицу, как фанатки тут же окружали его и начинали орать». Еще один элемент напряженности в отношения привносило пагубное пристрастие Калкина к алкоголю и наркотикам.



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В 2011 году они официально заявили о своем расставании. «У нас был ужасный, ужасный, ужасный разрыв! Я облажалась. В свои 20 я была полной дурой и буду первой, кто признает это. Мне понадобилось много времени, чтобы признаться в этом самой себе», — скажет Мила позже в одном из своих интервью.