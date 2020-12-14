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Латушко: санкции — это итог массового наличия и репрессий

14.12.2020 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам члена президиума Координационного совета Павла Латушко, уже 41 государство ввело санкции против режима Лукашенко.

Латушко: санкции — это итог массового наличия и репрессий

Он подчеркнул в интервью «Белсату», что санции не являются «самоцелью оппозиции», а являются «итогом тех незаконных действий, массового насилия и репрессий, которые происходят в Беларуси».

Латушко объяснил, что международные механизмы используются потому что страна к ним присоединилась, а «сегодняшняя нелегитимная власть не хочет исполнять законодательство».

Политик предполагает, что третий пакет санкций ЕС будет принят до 25 декабря. Также уже в скором времени симметричные санкции введут и США.

 
 
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По словам члена президиума Координационного совета Павла Латушко, уже 41 государство ввело санкции против режима Лукашенко.
 
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