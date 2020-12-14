От $2 миллионов до $1,5 миллиарда. Самые крупные лотерейные выигрыши в Беларуси и мире

Источник материала: Onliner Многие из этих людей были заядлыми лотерейщиками, но есть и те, кто купил билетик один раз или получил его в подарок. Объединяет же их одно — удача. Комбинация цифр в какой-то момент сложилась, и каждый из них сорвал большой куш. Вместе с компанией Parimatch вспоминаем счастливчиков, выигравших самые крупные джекпоты как в нашей стране, так и в мире.

Беларусь. 3,72 миллиона рублей, или почти $2 миллиона

Самый крупный в истории Беларуси выигрыш — $2 миллиона в эквиваленте — разыгрывали в июне прошлого года. Тогда вся страна следила за тем, как от розыгрыша к розыгрышу растет заветная сумма.

Счастливчиком стал 40-летний Александр из Могилева. Заводчанин, любитель интеллектуальных квизов, он в эту лотерею играл довольно давно.

— Четверг, 6 июня, был для меня знаменательным днем: мне исполнилось 40 лет. Эту дату обычно не сильно празднуют, поэтому купил себе тортик, съел с чаем и поехал на работу во вторую смену. Ехал на велосипеде мимо точки с лотереями, решил зайти и сделать ставку. Комбинации у меня были продуманы. Сделал пять ставок: на любимые числа, на важные числа в моей жизни, на нелюбимые числа и автоставку (рандомные числа, которые генерирует компьютер по желанию игрока. — Прим. Onliner), — вспоминал потом мужчина.

За розыгрышем в прямом эфире Александр не следил. Домой со второй смены приехал в полпервого ночи и решил проверить результаты.





— Посмотрел свой первый чек-прогноз — не сыграл, второй — тоже, начал третий смотреть — 16, 27, 11, 32... Я уже был в шоке. Смотрю дальше — 9, а потом и 41. И не верю своим глазам. На прогноз, потом на телефон... Сыграла автоставка! — эмоционально рассказывал заводчанин. — Приложил все усилия, чтобы не разбудить весь подъезд. Я обеими руками закрыл рот и издал какой-то конвульсивный выдох.

Могилевчанин плохо спал, раз шесть просыпался и перепроверял, точно ли он выиграл. За деньгами пришел спустя неделю. Говорит, что хотел попозже, чтобы шумиха улеглась, но она только разгоралась, появились даже мошенники, утверждавшие, что это они выиграли. Тогда Александр и раскрыл себя.

Мужчина забрал деньги и первое, что сделал, — купил велосипед, потом недвижимость. К слову, с завода уволился не сразу: подготовил смену и ушел.





Россия. Миллиард российских рублей, или $16 миллионов

Самый крупный джекпот в истории России случился в начале текущего года в лотерее «Столото». На кону стоял миллиард российских рублей, или $16 миллионов. Первого января его разыграли. Обладательницей выигрыша стала владелица трех рыботорговых предприятий из Подмосковья Надежда Бартош.

Оказалось, в семье покупали билетики давно. Правда, делали это больше для развлечения. В этот раз билеты Надежде подарила дочка. На тот момент они продавались в торговом центре Globus в Одинцово, что недалеко от Москвы.





— У меня день рождения 31 декабря. Сын с дочерью спрашивали, что мне подарить. Я попросила лотерейный билет, так как все остальное у меня есть, — рассказывала победительница организаторам лотереи. — Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет. Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. Взяла три: из начала пачки, середины и конца.

Розыгрыш в прямом эфире ни Надежда, ни ее семья не смотрели: они праздновали. Билеты и вовсе забыли в машине дочки. Там они пролежали несколько дней.

После праздников дочка Надежды отправилась в Санкт-Петербург. Билеты лежали в одном из кармашков, поэтому их заметили уже только по приезде в город. Тогда девушка и решила проверить мамин подарок через официальный сайт лотереи. Каково же было ее удивление, когда на экране она увидела сумму с девятью нулями. Проверила всё несколько раз, прежде чем поверила.

Шокированная дочка рассказала обо всем брату и родителям, но они сначала тоже не поверили. А когда девушка отправила фото билетов и уже родители проверили их на сайте, ахнули. Девятого января семья Бартош приехала в офис лотереи за своим миллиардом.

Деньги Надежда собиралась потратить на развитие бизнеса. Правда, после розыгрыша разгорелся скандал, предпринимательницу стали обвинять в сговоре с организаторами лотереи. Однако после многочисленных расследований стало понятно: женщина действительно честно выиграла эти деньги.

Канада. 70 миллионов канадских долларов, или $53,7 миллиона

Чуть больше месяца назад канадская национальная лотерея Lotto Max разыграла крупнейший джекпот в истории страны. Его размер составил 70 миллионов канадских долларов, или $53,7 миллиона. Победительницей стала жительница Монреаля Шу Пинг Ли. Она впервые решила принять участие в лотерее и сразу же выиграла.

Сыграть она решила после того, как увидела в новостях победителя предыдущего розыгрыша. Вместе с мужем они шли мимо магазина возле дома и купили 10 билетов.

На следующий день после розыгрыша Ли проверила билет и не поверила своим глазам. Еще несколько дней женщина не могла прийти в себя от этой новости.

— Мне нужно было время, чтобы подумать, — говорила победительница на церемонии награждения. По словам организаторов лотереи, это второй такой крупный приз в истории их существования. Первый подобный джекпот разыграли в прошлом году.





Европейский союз. €190 миллионов

В Евросоюзе одним из самых крупных выигрышей стали €190 миллионов. Такой джекпот четырежды за 16 лет разыгрывался в международной лотерее EuroMillions, в которую играют сразу девять стран ЕС.

Одними из победителей стали Адриан и Джиллиан Бэйфорд из Великобритании. Все случилось 10 августа 2012 года. Пара угадала все пять основных номеров и оба счастливых звездных номера. Они выиграли €190 миллионов (148 656 000 британских фунтов по действовавшему на тот момент курсу).

— Пара из Саффолка купила выигрышный билет Lucky Dip в магазине у дома Premier на улице Квин-стрит в Хаверхилле. Она получила максимальную девятизначную сумму после того, как максимальный размер джекпота был достигнут в результате 14 последовательных переносов неразыгранных джекпотов на очередной тираж, — говорится на сайте лотереи.

41-летний Адриан — бывший почтальон, который также владел магазином сувениров на тему кино и музыки. А 40-летняя Джиллиан — бывшая младшая медсестра. У них двое детей. После выигрыша пара сразу же начала тратить свалившееся на них богатство: покупала автомобили премиум-класса и особняки за миллионы фунтов стерлингов, а также летала на вертолетах.

Правда, через 15 месяцев они развелись, прожив в браке 9 лет. Выигрыш супруги разделили поровну. После Бэйфордов остальные выигравшие джекпот в этой лотерее предпочитали оставаться анонимными.

США. $1,5 миллиарда на троих

Самые невероятные суммы разыгрываются в американских лотереях. Так, четыре года назад, в середине января, миллионы американцев следили за розыгрышем одной из крупнейших лотерей страны Powerball. На кону стоял невероятный выигрыш, который будоражил воображение, — $1,5 миллиарда.

До этого джекпот ни этой лотереи, ни какой другой в мире никогда не достигал столь крупной суммы. Шансы выиграть составляли 1 к 292 миллионам. И вот 14 января стало ясно, что выиграли три билета, проданные в Калифорнии, Теннесси и Флориде.