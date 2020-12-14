Источник материала: Onliner

О неприятной истории, которая произошла с жителями двухэтажки на улице Крамского, Onliner писал не раз. Началась она «за здравие»: жильцы старого дома не удивились новостям о его сносе и быстро нашли с инвестором общий язык. Новые квартиры по договоренности с людьми выделялись большей площади, но в убитом состоянии, с условием, что жильцы за свой счет сделают в них ремонт. А когда ремонт был завершен, им сказали вернуться обратно — в старенькую двухэтажку. Дело в том, что часть «отселенцев» подписала договор не на право собственности, а на право аренды новых квартир и почему-то не обратила на это внимание. Потом город забрал у застройщика инвестиционный участок. А теперь стало известно, что фирма «Топзапэлектро» ликвидируется и распродает имущество с молотка.







Напомним, весной Мингорисполком изъял участок у застройщика. В ведомстве пояснили, что ЗАО «Топзапэлектро» купило землю с молотка, но по какой-то причине отказалось подписывать договор на реализацию права проектирования и строительства дома на месте старой двухэтажки, что было одним из условий приобретения лота. Результаты аукциона были аннулированы, и люди вернулись в свой старый дом на улице Крамского.





При этом по меньшей мере три семьи успели сделать ремонт в арендованных у застройщика квартирах. А семья Сипович потратила на отделку около 12 тыс. рублей и три месяца жизни.





Так выглядит предоставленная застройщиком трехкомнатная квартира после ремонта, который жильцы сделали за свой счет.









А так — квартира в расселенной двухэтажке, куда их вынудили вернуться.





Теперь выясняется, что застройщик — банкрот. Фирма «Топзапэлектро» ликвидируется и распродает имущество. В пятничном номере газеты «Звязда» говорится, что на аукцион выставлена подземная парковка на улице Михайловской, 18. Паркинг находится в квартале из шести столбиков и детского сада на пересечении улиц Алибегова и Янки Брыля. Строилось это все ЗАО «Топзапэлектро», причем последние дома были сданы в эксплуатацию еще в 2019 году, но паркинг, видимо, оказался невостребован среди новоселов.





Это не значит, что жильцы новостроек сочли парковку ненужной. Скорее всего, машино-места стоили слишком дорого. Станет ли предстоящий аукцион возможностью купить место в паркинге по более выгодной цене? Начальная стоимость лота — 1 672 313 рублей, или примерно $660 тыс. в эквиваленте, общая площадь подземного гаража — 6583,7 кв. м. Выходит около $100 за «квадрат», но часть этих «квадратов» может быть уже выкуплена или выполнять техническую роль, а не предназначаться для парковки автомобилей. К тому же в ходе торгов цена может вырасти. Аукцион намечен на 21 декабря 2020 года.



