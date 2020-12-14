Антикризисные лайфхаки по фастфуду: считаем картошку в McDonald’s, определяем выгодный диаметр пиццы

Источник материала: Onliner Как научиться быть эффективными в отношениях с теми, кто очень эффективен в отношении вас? Мировые корпорации владеют тысячами отделов маркетинга и PR, а у вас есть только чувство голода и последние рубли в кошельке, на которые сильно не поэкспериментируешь. Сегодня в рубрике «Кризис не за горами» копошимся в фастфуде: где больше всего картошки, съедобен ли размороженный «воппер» и выгоднее ли одна большая пицца двух маленьких?

Проверка комбо

«Бери больше с выгодой» — чаще всего ненавязчивая доппродажа. Получить два бутерброда cо скидкой — это не заработок, а переплата, когда нужен был один бургер. Но попробуем обвести тех, кто обучен делать это профессионально.

Для начала: о какой выгоде речь? Берем комбо от McDonald’s.





Сколько стоит то же самое в меню? «Биг Тейсти» — 8,6 рубля, средняя картошка фри — 3,1, газировка (0,4 л) — 2,4. Итого получается 14,1 рубля. Разница составляет 22% (или 28%, смотря от какой базы отталкиваться).

Проверим Burger King. «Воппер» стоит 6,3 рубля, 3,3 — порция картошки фри (размер L), 2,6 — бутилированная газировка, еще 0,8 — соус. Итого 13 рублей.

Комбо предлагается за 11,4 рубля. Едем. Внутри ресторана находим купон, на котором написано «Минус 25%». Так я становлюсь обладателем сета из бургера, картошки и напитка в стаканчике. Там нет соуса, картошка поменьше, вместо бутылки — стакан размера S. Но для эксперимента подойдет.















В чем эксперимент? Допустим, что вы случайно купили в Burger King или любом другом фастфуде столько, что безболезненно доесть не получается, а выбрасывать — преступление. Или наткнулись на акцию «2 по цене 1». Что делать? Замораживаем! (В конце статьи разморозим.)





Какой размер картошки фри самый выгодный?

Каждый человек, который ел в McDonald’s, задавался вопросом, выбирая между большой и средней картошкой. Что же выгоднее? Как наесться, не переплачивая? Где слабое место системы? Выходцы из системы «Мака» всегда говорили: берите среднюю. Берем все три.





По весу и по деньгам получается такая таблица.

Размер Цена, рублей Вес, граммов Количество, штук Цена грамма, копеек Цена картошки, копеек Маленькая 2,4 52 30 4,6 8,0 Средняя 3,1 109 58 2,8 5,3 Большая 3,5 130 65 2,7 5,4





Что сказать? Люди там не роботы, и размер порции может меняться в зависимости от ловкости человека, который приманил вас «свободной кассой». Но разница между средней и большой порциями просто ничтожна. По большому счету слабо выражается это даже в цене. В чем смысл? Да ни в чем. Покупка большой порции не сулит никакой выгоды. Умный голодный берет среднюю (и ест сразу, пока не остыла, иначе смысла в этом будет еще меньше).

Курица KFC. Купон против ведра

Многие, чего греха таить, любят крылья из KFC. Как же потратить монеты так, чтобы не остаться в долгах? Мы посчитали за вас.

Итак. Самое дорогое крыло стоит 1,3 рубля (в упаковке из трех штук). Это должна быть настолько безумная любовь к кусочку мяса и обжаренной в масле муке, что даже куры в недоумении. В любом магазине их крылья лежат почти по такой же цене за килограмм (а там их не меньше десятка, да еще не разрубленных на две фаланги).





В других форматах упаковки цена кусочка крыла снижается: 1,15 рубля (6 штук), 1,08 (9 штук), 0,81 (баскет с 28 крылышками). Но самые дешевые крылья получаются по купону (когда он есть) «9 по цене 6» — 0,77 рубля за штучку.





Еще ловушка: 12 крыльев стоят (в пересчете на одно) дороже, чем 9. Теперь вы готовы!

Пицца. Какой диаметр брать?

Представьте, что вы голодны и небогаты. Перед вами экран с меню пиццерии: цена, вес, диаметр… Вас хотят запутать, но вы уже прочитали эту статью.

Как известно, после каждой пиццы остаются бортики. Многие не едят их, потому что боятся потолстеть (зачем лишние калории?). Мы такое расточительство не разделяем. Есть их просто так — глупость, но если завтра вы ждете гостей, то ароматные канапе почти готовы.





Посчитаем, где же больше «начиночной» пиццы и почем. Для примера берем Domino’s. У них есть три формата: маленькая, средняя и большая. Тесто везде классическое, начинка — не важно какая.

Для начала примитивная проверка по весу. Большая пицца — перевес в 50 граммов, средняя попадает в заявленные 640, маленькая — перевес 30 граммов. Не обидели, молодцы.

Вскрытие коробок показало, что ширина бортика примерно равна 2,5 сантиметра. Самый неравномерный — в маленьком диаметре.





Сравнительная таблица пиццерийных показателей:

Диаметр, сантиметров 26 30 36 Вес, граммов 370 605 850 Цена, рублей 6,99 12,99 17,99 Стоимость 1 грамма, копеек 53 47 47 Площадь, см² 531 707 1018 Полезная площадь (минус бортик), см² 346 491 755 Процент бортика в пицце, % 35 31 24 Стоимость 1 см², копеек 1,32 1,84 1,77 Стоимость 1 см² полезной площади, копеек 2,02 2,65 2,38

Выводы:

Отличие в стоимости грамма пиццы составляет до 12% (самая дорогая — маленькая). При этом стоимость квадратного сантиметра у маленькой «Маргариты» самая низкая (!) — на 34% дешевле, чем у большой. Если вы купите две маленькие пиццы, то получите почти столько же полезной площади (без бортиков), как и в большой, но обойдется это на 4 рубля дешевле. И еще получите кучу бортиков — на 40% больше, чем в большой пицце. Чем больше диаметр пиццы, тем меньше процент бортика.

Размораживаем фастфуд

Настало время достать сет из Burger King. За сутки все хорошо замерзло и сохранилось.





На поверхности напитка видны капельки жидкости: сироп оттаивает первым. Рискните попробовать! Вымораживание воды — отличный способ ощутить все прелести концентрата. Темную капельку хочется запить литром чистой воды.





Через несколько часов газировка превратится в сладкую воду без газа. Для сравнения: вот фото замороженной/размороженной газировки, но в бутылке.









Вопрос не в производителе, а в герметичной упаковке.

А что еда? Картошка и бургер оттаивали при комнатной температуре. Дальше — микроволновка или сковорода.





Как вы догадываетесь, картошке пришел конец (на самом деле еще до заморозки) — теперь это сухой комбикорм, который фритюром можно переродить в чипсы, но это дорого и противоречит нашей концепции надвигающегося «кризисдеца».

А вот бургер вполне себе жив. Котлета и булка готовы смотреть на температурные скачки равнодушно еще много-много раз. Соус растаял: в нем тоже было мало чего живого. Больше других жалко помидор с листьями салата (ну и лук). Но они и сейчас дают сочность, а вкуса в этом помидоре все равно не было, потерялась только консистенция.





Получается, бургеры морозить можно, напиток и картошку — бред.