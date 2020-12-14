Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

Источник материала: Onliner Автомобили, на которых установлены звуковые и световые спецсигналы, дающие преимущество приоритетного проезда, есть не только у милиции, пожарных и скорой помощи. Видов такого спецтранспорта гораздо больше. Мы разобрались, каким структурам принадлежат машины с мигалками и когда эти «устройства световой сигнализации» можно включать.

Выдачей всех спецсигналов и мигалок в Беларуси занимается МВД, а весь спецтранспорт, их получивший, можно поделить на две большие группы по подчиненности ветвям государственной власти. Большинство органов государственного управления находятся в ведении Совета министров (все министерства и ряд комитетов), а самые могущественные комитеты, использующие спецсигналы, подчиняются напрямую президенту.

Четыре коротких номера

Еще не так давно единого номера службы спасения 112 не было, а в советское время четыре главных аварийных телефонных номера знал каждый ребенок — 01, 02, 03, 04. Сейчас к этим номерам впереди добавилась единица, но суть не поменялась. Напомним о них в формате детских стишков, актуальных когда-то:

Если в доме вспыхнет пламя,

Вряд ли справитесь вы сами,

Перед тем как спорить с ним,

Наберите 101.

Вы знали, что на штабных автомобилях МЧС встречаются красно-синие маяки, как у ГАИ? Да, так бывает. На каждую из таких машин выдается специальное индивидуальное разрешение на установку особых маяков. Например, на УАЗах с красно-синими светодиодными балками ездит командный состав Минского областного управления МЧС. А расстояния по меркам пожарной охраны в Минской области немаленькие, и если пожар на другом конце региона потребует присутствия командования, то этим командирским УАЗикам действительно понадобится беспрепятственный и быстрый проезд везде. Отсюда и красно-синие маяки. Еще такие штабные автомобили могут сопровождать колонны тяжелой спецтехники МЧС.





Однако у 99% спецтехники МЧС спецсигналы — синие. Главное, не перепутать в темноте штабные машины, окрашенные по новому стандарту, с автомобилями милиции. Различить их порой непросто.





Пожарная техника, оснащенная синими маяками, может принадлежать не только МЧС. Свои пожарные службы есть у Министерства обороны, Министерства лесного хозяйства и «Белаэронавигации», которая заведует пожарной безопасностью аэропортов. На отдельных предприятиях имеются собственные пожарные команды, не входящие в структуру МЧС. Все они — обладатели спецсигналов синего цвета. Однако вероятность встретить на общей дороге пожарную машину, принадлежащую не МЧС, невысокая.

Самый большой (по численности) оператор автомобилей с мигалками — это, конечно, МВД.

Если видишь преступленье

Иль к нему приготовленье,

Защити свои права,

Набери скорей 102.

Красно-синие маяки — только у ГАИ. Все остальные многочисленные подразделения МВД ездят с синими маяками. Список случаев, когда представители этого ведомства могут использовать спецсигналы, самый длинный из всех, даже «возникновение групповых хулиганских проявлений» отдельно прописано.





Внутренние войска МВД тоже имеют право на мигалки. Любопытно, что в ведомстве есть бело-красно-белые спецавтомобили: несколько VW Transporter в такой окраске эксплуатирует саперно-пиротехническая служба Внутренних войск. Ее технику легко принять за машины скорой помощи.





Главный же оператор автомобилей скорой помощи, естественно, Минздрав.

Если человеку плохо,

Толку нет вздыхать и охать,

Срочно номер набери

Скорой помощи 103.

Интересный нюанс заключается в том, что в ГОСТе помимо белого цвета в качестве допустимых прописаны светло-бежевый, светло-серый, серо-бежевый, серебристый металлик и цвет «Белая ночь». Причем каждый со своим конкретным номером по «Картотеке эталонов цвета лакокрасочных материалов». А для медицинских УАЗиков-«буханок» допускается еще и «цвет изготовителя транспортного средства».





В общем, скорая бывает не только белая. И не только минздравовская. Свои медицинские службы есть у МЧС, МВД, Внутренних войск, Вооруженных сил и Госпогранкомитета. Все «с правом ношения» синих мигалок.

Последняя «классическая» спецслужба — аварийная служба газа.

Если в доме пахнет газом,

Форточки откройте сразу,

Не включайте свет в квартире

И звоните 104.

Оператор таких машин — государственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз» Министерства энергетики. Классическая желто-красная спецокраска сохранилась еще с советских времен.





В состав Министерства энергетики входит и государственное производственное объединение «Белэнерго». Именно оно эксплуатирует спецавтомобили аварийной службы электрических сетей, тоже обладающие синими мигалками.





Спецслужбы Совета министров

Конечно, «спецслужбы Совета министров» — формулировка условная. Но большинство министерств у нас юридически подчиняются Совмину. Отдельного Министерства химической промышленности, как было в СССР, в Беларуси нет, но есть концерн «Белнефтехим». Именно в его ведении находится спецтранспорт с синими мигалками, тоже окрашенный по желто-красной схеме.

Речь о технике ВГСО. У этой аббревиатуры два варианта расшифровки — «военизированный горно-спасательный отряд» и «военизированный газо-спасательный отряд». Горноспасатели занимаются аварийными работами в условиях подземных и открытых горных выработок, газоспасатели — тем же самым, только в условиях токсичной загазованности. Свои ВГСО сформированы на нескольких предприятиях «Белнефтехима» — в Гродно, Мозыре, Гомеле. Самое большое формирование — в Солигорске.





Военная автомобильная инспекция Вооруженных сил тоже относится к Совмину, так как Министерство обороны подчиняется именно этому ведомству. Полномочия у ВАИ такие же, как у ГАИ, только с акцентом на военный транспорт. Кстати, свои отдельные ВАИ есть у Внутренних войск и Госпогранкомитета.





А вот эти ребята тоже могут останавливать автомобили на дорогах. И некоторые боятся их гораздо больше, чем ГАИ. Речь о Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций. Все, что связано с коммерческой деятельностью на транспорте, находится в ведении этой инспекции.





Еще одна структура, которая обладает правом на синие мигалки, — «Спецсвязь». Водители Государственной фельдъегерской службы при Министерстве связи и информатизации и филиала «Узел специальной связи» республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта» имеют право применять специальную сигнализацию при доставке срочной специальной корреспонденции, корреспонденции, исходящей от высших должностных лиц Республики Беларусь, а также при доставке дипломатической почты Министерства иностранных дел. А еще они иногда возят ценности, поэтому у них есть и бронированные машины. Интересно, что, например, у инкассаторов, которые ездят только на броневиках, права на синюю мигалку теперь нет, хотя раньше было.





Госпогранкомитет тоже подчиняется Совмину. У пограничников часто встречаются красно-синие маяки. То есть права у этих автомобилей такие же, как и у машин ГАИ. Водители транспортных средств органов пограничной службы имеют право применять специальную сигнализацию в случаях сопровождения транспортных средств; следования к месту совершения преступлений, административных правонарушений, происшествий; следования к месту производства неотложных процессуальных действий; остановки транспортных средств. Даже описание полномочий очень похоже на ГАИ.





Таможенный комитет Совмина также может останавливать автомобили на дорогах, хотя красно-синих маяков на машинах этого ведомства нет. Только синие. С ними патрулируют «зоны таможенного контроля». Водители транспортных средств таможенных органов имеют право применять специальную сигнализацию в случаях выезда на место задержания или для задержания лиц либо транспортных средств; выявления фактов контрабанды товаров на территории Республики Беларусь; остановки транспортных средств; сопровождения транспортных средств; выезда для производства неотложных следственных действий и дознания, преследования лица, совершившего преступление, административное правонарушение, производство по которым отнесено к компетенции таможенных органов. Все серьезно.





В подчинении президента

Есть в Беларуси структуры, которые напрямую подчиняются президенту. И среди них — сразу несколько спецслужб «с правом на мигалки».

Браконьеры боятся их как огня... Речь о Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. У сотрудников данного ведомства есть мигалки и оружие. Водители транспортных средств этой инспекции могут включать маяки, когда за кем-то гонятся. И да, они тоже имеют право останавливать автомобили на дорогах.





Основной цвет машин Следственного комитета ГОСТом не оговаривается, но полоса контрастного цвета — золотистая. Право на мигалки у следователей также имеется.





Государственный комитет судебных экспертиз — одна из самых молодых «спецслужб» Беларуси, напрямую подчиняющихся президенту. С мигалками им ездить тоже можно.





Проблесковые маяки синего цвета могут устанавливаться на транспорт органов финансовых расследований Комитета госконтроля. У Оперативно-аналитического центра также есть такое право для «обеспечения возложенных задач и функций».

Очень большие полномочия по использованию мигалок — у органов государственной безопасности. У КГБ, в частности, самые широкие полномочия по использованию спецсигналов. Водители этого ведомства имеют право применять специальную сигнализацию в случаях совместной работы со Службой безопасности президента, выдвижения в места проведения контртеррористических операций, следования к месту производства неотложных процессуальных действий. Отдельным поводом использования спецсигналов оговорено, например, обеспечение «организации правительственной связи в интересах президента Республики Беларусь и высших должностных лиц Республики Беларусь».





В России одно время были популярны рамки для номерных знаков, имевшие шуточную надпись «Главное Управление по управлению всеми Управлениями». На самом деле структура с полномочиями управления всеми действительно существует. Правда, не на постоянной основе, а на период пребывания на «месте пребывания» «охраняемого лица». В законодательных актах эта служба фигурирует как «Органы государственной охраны», но белорусам она больше известна как Служба безопасности президента.

Именно эта служба говорит «что делать и где стоять» всем представителям МВД, МЧС, Минобороны и вообще всем-всем структурам, задействованным в «обеспечении охранных мероприятий». Конечно же, она имеет право останавливать любой транспорт и досматривать его. По сути, у этой спецслужбы есть право почти на все. На фоне широчайших полномочий право на использование красно-синих спецсигналов во время «обеспечения передвижения охраняемых лиц» выглядит чуть ли не самым скромным.





В общем, спецслужб с мигалками у нас больше, чем многие себе представляют. Но... их у нас меньше, чем, например, в России. В Беларуси с мигалками не ездит прокуратура. Нет спецсигналов на правительственных автомобилях, машинах чиновников.