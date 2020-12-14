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Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

14.12.2020 08:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Автомобили, на которых установлены звуковые и световые спецсигналы, дающие преимущество приоритетного проезда, есть не только у милиции, пожарных и скорой помощи. Видов такого спецтранспорта гораздо больше. Мы разобрались, каким структурам принадлежат машины с мигалками и когда эти «устройства световой сигнализации» можно включать.

Выдачей всех спецсигналов и мигалок в Беларуси занимается МВД, а весь спецтранспорт, их получивший, можно поделить на две большие группы по подчиненности ветвям государственной власти. Большинство органов государственного управления находятся в ведении Совета министров (все министерства и ряд комитетов), а самые могущественные комитеты, использующие спецсигналы, подчиняются напрямую президенту.

Четыре коротких номера

Еще не так давно единого номера службы спасения 112 не было, а в советское время четыре главных аварийных телефонных номера знал каждый ребенок — 01, 02, 03, 04. Сейчас к этим номерам впереди добавилась единица, но суть не поменялась. Напомним о них в формате детских стишков, актуальных когда-то:

Если в доме вспыхнет пламя,
Вряд ли справитесь вы сами,
Перед тем как спорить с ним,
Наберите 101.

Вы знали, что на штабных автомобилях МЧС встречаются красно-синие маяки, как у ГАИ? Да, так бывает. На каждую из таких машин выдается специальное индивидуальное разрешение на установку особых маяков. Например, на УАЗах с красно-синими светодиодными балками ездит командный состав Минского областного управления МЧС. А расстояния по меркам пожарной охраны в Минской области немаленькие, и если пожар на другом конце региона потребует присутствия командования, то этим командирским УАЗикам действительно понадобится беспрепятственный и быстрый проезд везде. Отсюда и красно-синие маяки. Еще такие штабные автомобили могут сопровождать колонны тяжелой спецтехники МЧС.

Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

Однако у 99% спецтехники МЧС спецсигналы — синие. Главное, не перепутать в темноте штабные машины, окрашенные по новому стандарту, с автомобилями милиции. Различить их порой непросто.

Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

Пожарная техника, оснащенная синими маяками, может принадлежать не только МЧС. Свои пожарные службы есть у Министерства обороны, Министерства лесного хозяйства и «Белаэронавигации», которая заведует пожарной безопасностью аэропортов. На отдельных предприятиях имеются собственные пожарные команды, не входящие в структуру МЧС. Все они — обладатели спецсигналов синего цвета. Однако вероятность встретить на общей дороге пожарную машину, принадлежащую не МЧС, невысокая.

Самый большой (по численности) оператор автомобилей с мигалками — это, конечно, МВД.

Если видишь преступленье
Иль к нему приготовленье,
Защити свои права,
Набери скорей 102.

Красно-синие маяки — только у ГАИ. Все остальные многочисленные подразделения МВД ездят с синими маяками. Список случаев, когда представители этого ведомства могут использовать спецсигналы, самый длинный из всех, даже «возникновение групповых хулиганских проявлений» отдельно прописано.

Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

Внутренние войска МВД тоже имеют право на мигалки. Любопытно, что в ведомстве есть бело-красно-белые спецавтомобили: несколько VW Transporter в такой окраске эксплуатирует саперно-пиротехническая служба Внутренних войск. Ее технику легко принять за машины скорой помощи.

Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

Главный же оператор автомобилей скорой помощи, естественно, Минздрав.

Если человеку плохо,
Толку нет вздыхать и охать,
Срочно номер набери
Скорой помощи 103.

Интересный нюанс заключается в том, что в ГОСТе помимо белого цвета в качестве допустимых прописаны светло-бежевый, светло-серый, серо-бежевый, серебристый металлик и цвет «Белая ночь». Причем каждый со своим конкретным номером по «Картотеке эталонов цвета лакокрасочных материалов». А для медицинских УАЗиков-«буханок» допускается еще и «цвет изготовителя транспортного средства».

Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

В общем, скорая бывает не только белая. И не только минздравовская. Свои медицинские службы есть у МЧС, МВД, Внутренних войск, Вооруженных сил и Госпогранкомитета. Все «с правом ношения» синих мигалок.

Последняя «классическая» спецслужба — аварийная служба газа.

Если в доме пахнет газом,
Форточки откройте сразу,
Не включайте свет в квартире
И звоните 104.

Оператор таких машин — государственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз» Министерства энергетики. Классическая желто-красная спецокраска сохранилась еще с советских времен.

Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

В состав Министерства энергетики входит и государственное производственное объединение «Белэнерго». Именно оно эксплуатирует спецавтомобили аварийной службы электрических сетей, тоже обладающие синими мигалками.

Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

Спецслужбы Совета министров

Конечно, «спецслужбы Совета министров» — формулировка условная. Но большинство министерств у нас юридически подчиняются Совмину. Отдельного Министерства химической промышленности, как было в СССР, в Беларуси нет, но есть концерн «Белнефтехим». Именно в его ведении находится спецтранспорт с синими мигалками, тоже окрашенный по желто-красной схеме.

Речь о технике ВГСО. У этой аббревиатуры два варианта расшифровки — «военизированный горно-спасательный отряд» и «военизированный газо-спасательный отряд». Горноспасатели занимаются аварийными работами в условиях подземных и открытых горных выработок, газоспасатели — тем же самым, только в условиях токсичной загазованности. Свои ВГСО сформированы на нескольких предприятиях «Белнефтехима» — в Гродно, Мозыре, Гомеле. Самое большое формирование — в Солигорске.

Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

Военная автомобильная инспекция Вооруженных сил тоже относится к Совмину, так как Министерство обороны подчиняется именно этому ведомству. Полномочия у ВАИ такие же, как у ГАИ, только с акцентом на военный транспорт. Кстати, свои отдельные ВАИ есть у Внутренних войск и Госпогранкомитета.

Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

А вот эти ребята тоже могут останавливать автомобили на дорогах. И некоторые боятся их гораздо больше, чем ГАИ. Речь о Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций. Все, что связано с коммерческой деятельностью на транспорте, находится в ведении этой инспекции.

Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

Еще одна структура, которая обладает правом на синие мигалки, — «Спецсвязь». Водители Государственной фельдъегерской службы при Министерстве связи и информатизации и филиала «Узел специальной связи» республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта» имеют право применять специальную сигнализацию при доставке срочной специальной корреспонденции, корреспонденции, исходящей от высших должностных лиц Республики Беларусь, а также при доставке дипломатической почты Министерства иностранных дел. А еще они иногда возят ценности, поэтому у них есть и бронированные машины. Интересно, что, например, у инкассаторов, которые ездят только на броневиках, права на синюю мигалку теперь нет, хотя раньше было.

Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

Госпогранкомитет тоже подчиняется Совмину. У пограничников часто встречаются красно-синие маяки. То есть права у этих автомобилей такие же, как и у машин ГАИ. Водители транспортных средств органов пограничной службы имеют право применять специальную сигнализацию в случаях сопровождения транспортных средств; следования к месту совершения преступлений, административных правонарушений, происшествий; следования к месту производства неотложных процессуальных действий; остановки транспортных средств. Даже описание полномочий очень похоже на ГАИ.

Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

Таможенный комитет Совмина также может останавливать автомобили на дорогах, хотя красно-синих маяков на машинах этого ведомства нет. Только синие. С ними патрулируют «зоны таможенного контроля». Водители транспортных средств таможенных органов имеют право применять специальную сигнализацию в случаях выезда на место задержания или для задержания лиц либо транспортных средств; выявления фактов контрабанды товаров на территории Республики Беларусь; остановки транспортных средств; сопровождения транспортных средств; выезда для производства неотложных следственных действий и дознания, преследования лица, совершившего преступление, административное правонарушение, производство по которым отнесено к компетенции таможенных органов. Все серьезно.

Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

В подчинении президента

Есть в Беларуси структуры, которые напрямую подчиняются президенту. И среди них — сразу несколько спецслужб «с правом на мигалки».

Браконьеры боятся их как огня... Речь о Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. У сотрудников данного ведомства есть мигалки и оружие. Водители транспортных средств этой инспекции могут включать маяки, когда за кем-то гонятся. И да, они тоже имеют право останавливать автомобили на дорогах.

Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

Основной цвет машин Следственного комитета ГОСТом не оговаривается, но полоса контрастного цвета — золотистая. Право на мигалки у следователей также имеется.

Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

Государственный комитет судебных экспертиз — одна из самых молодых «спецслужб» Беларуси, напрямую подчиняющихся президенту. С мигалками им ездить тоже можно.

Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

Проблесковые маяки синего цвета могут устанавливаться на транспорт органов финансовых расследований Комитета госконтроля. У Оперативно-аналитического центра также есть такое право для «обеспечения возложенных задач и функций».

Очень большие полномочия по использованию мигалок — у органов государственной безопасности. У КГБ, в частности, самые широкие полномочия по использованию спецсигналов. Водители этого ведомства имеют право применять специальную сигнализацию в случаях совместной работы со Службой безопасности президента, выдвижения в места проведения контртеррористических операций, следования к месту производства неотложных процессуальных действий. Отдельным поводом использования спецсигналов оговорено, например, обеспечение «организации правительственной связи в интересах президента Республики Беларусь и высших должностных лиц Республики Беларусь».

Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

В России одно время были популярны рамки для номерных знаков, имевшие шуточную надпись «Главное Управление по управлению всеми Управлениями». На самом деле структура с полномочиями управления всеми действительно существует. Правда, не на постоянной основе, а на период пребывания на «месте пребывания» «охраняемого лица». В законодательных актах эта служба фигурирует как «Органы государственной охраны», но белорусам она больше известна как Служба безопасности президента.

Именно эта служба говорит «что делать и где стоять» всем представителям МВД, МЧС, Минобороны и вообще всем-всем структурам, задействованным в «обеспечении охранных мероприятий». Конечно же, она имеет право останавливать любой транспорт и досматривать его. По сути, у этой спецслужбы есть право почти на все. На фоне широчайших полномочий право на использование красно-синих спецсигналов во время «обеспечения передвижения охраняемых лиц» выглядит чуть ли не самым скромным.

Кому можно ездить с мигалками? Составили список всех таких спецслужб Беларуси

В общем, спецслужб с мигалками у нас больше, чем многие себе представляют. Но... их у нас меньше, чем, например, в России. В Беларуси с мигалками не ездит прокуратура. Нет спецсигналов на правительственных автомобилях, машинах чиновников.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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