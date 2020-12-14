В Тихом океане обнаружили неизвестное науке крупное животное









Исследователи искали вблизи мексиканского острова Сан-Бенито представителей практически не изученного вида китов – клюворыла Перрина. Их открыли в 2002 году после того, как тушу такого кита выбросило на берег. Живых представителей этого вида до сих пор не видели.





В 2018 году гидроакустики записали голоса неизвестного ученым вида китов. Океанологи предположили, что это могут переговариваться между собой ремнезубы Перрина. Однако новая экспедиция в ноябре 2020 года показала, что это не так. Ученым, судя по всему, удалось сделать новое открытие, передает The Scientist.





Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных явлений (NOAA) и тихоокеанского Командования военно-морских систем информационной войны нашли китов, которые издавали загадочные звуки. Оказалось, что это не ремнезубы Перрина.





Экспедиция заметила трех китов, которые скорее всего относятся к тому же семейству клюворылых, что и киты Перрина. Однако у них другое строение челюсти и окраска. Военный биооакустик Элизабет Хендерсон, участвовавшая в поисках китов, считает, что ранее неизвестные науке животные – близкие родственники ремнезуба Перрина и тупорылого ремнезуба.





"Это морские млекопитающие размером примерно с крупную лошадь", - рассказал старший научный сотрудник NOAA Джей Барлоу. Сейчас зоологи выделяют 23 вида клюворылых китов. Барлоу с осторожным оптимизмом считает, что вскоре их количество официально увеличится до 24. "Трудно представить, чтобы на суше до сих пор существовало неизвестное людям животное таких размеров", – объяснил он важность сделанного открытия.