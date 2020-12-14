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Кузнецов: «Мирный протест заставил режим скатиться до самого дна»

14.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» поясняет, какого: войны при помощи оружия против женщин и стариков, изнасилований и убийств, реальной сталинщины.

Кузнецов: «Мирный протест заставил режим скатиться до самого дна»

Архивное фото. Марш 15 ноября. Фото Петра Быстрова

– Среди людей, обсуждающих белорусское протестной движение, в лентах социальных сетей тех, кто нарекает на мирный протест, смеётся с него, разбрасывает желчь и призывает к немирному уже визуально, может быть и больше, чем тех, кто последовательно за мирный формат, – пишет обозреватель Петр Кузнецов. – Между тем, сегодня белорусы опять гуляли и, почему-то, исключительно бесконфликтно.

То есть, ситуация становится смешной: те, кто в интернете лязгает воинственностью, оружием и мускулами, все такие брутальные и жёсткие, на самом деле, сидя дома, уговаривают тех, кто не боится выходить, повоевать за них.

Это реально смешно. Но эта клоунада – пустая трата времени и сил.

Никакого немирного протеста в Беларуси не будет, потому что для его организации нет ни одного из необходимых десятков условий, о чем уже много говорено.

Ну а мужественный белорусам, продолжающим, несмотря ни на что, борьбу, надо понимать главное: мирный протест уже победил. Потому что именно мирный протест заставил режим скатиться до самого дна – войны при помощи оружия против женщин и стариков, изнасилований и убийств, реальной сталинщины в виде тюремные сроков за надписи и железного занавеса.

Был бы этот протест немирным, многое из того, что творилось на улицах Минска, пропаганда сумела бы оправдать, а многие люди были бы готовы с этим согласиться. И надежда властей на то, что будет «как раньше», была бы намного реальнее.

Сегодня же власть поставлена в тупик, ибо, как правильно сказал Сергей Чалый, все уже поняли, что больше ни одних выборов и ни одного референдума Лукашенко не выиграет. И все так же понимают, что и впредь любые политические действия со стороны режима будут вызывать взрывы, а система – только терять.

Всё люди здравого ума сегодня понимают: старое закончилось и вопрос лишь в том, когда это оформится окончательно.

На этот вопрос могут быть десятки ответов, не может быть только двух: «Никогда» и «Не скоро».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Войны при помощи оружия против женщин и стариков, изнасилований и убийств, реальной сталинщины.
 
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