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Кузнецов: «Мирный протест заставил режим скатиться до самого дна»
14.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Основатель «Сильных новостей» поясняет, какого: войны при помощи оружия против женщин и стариков, изнасилований и убийств, реальной сталинщины.
Архивное фото. Марш 15 ноября. Фото Петра Быстрова
– Среди людей, обсуждающих белорусское протестной движение, в лентах социальных сетей тех, кто нарекает на мирный протест, смеётся с него, разбрасывает желчь и призывает к немирному уже визуально, может быть и больше, чем тех, кто последовательно за мирный формат, –
То есть, ситуация становится смешной: те, кто в интернете лязгает воинственностью, оружием и мускулами, все такие брутальные и жёсткие, на самом деле, сидя дома, уговаривают тех, кто не боится выходить, повоевать за них.
Это реально смешно. Но эта клоунада – пустая трата времени и сил.
Никакого немирного протеста в Беларуси не будет, потому что для его организации нет ни одного из необходимых десятков условий, о чем уже много говорено.
Был бы этот протест немирным, многое из того, что творилось на улицах Минска, пропаганда сумела бы оправдать, а многие люди были бы готовы с этим согласиться. И надежда властей на то, что будет «как раньше», была бы намного реальнее.
Сегодня же власть поставлена в тупик, ибо,
Всё люди здравого ума сегодня понимают: старое закончилось и вопрос лишь в том, когда это оформится окончательно.
На этот вопрос могут быть десятки ответов, не может быть только двух: «Никогда» и «Не скоро».
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Войны при помощи оружия против женщин и стариков, изнасилований и убийств, реальной сталинщины.
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