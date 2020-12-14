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Беларусь вошла в топ-15 самых популярных у россиян стран для вложения капитала

14.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В перечне стран, в которых накоплены самые большие объемы прямых инвестиций из России, Беларусь по итогам первого полугодия 2020 года обогнала Британские Виргинские острова.

Информация об этом содержится в недавно опубликованном отчете Центробанка РФ по остаткам прямых инвестиций из России за рубеж на 1 июля 2020 года.

По сравнению с началом года объем поступивших в Беларусь из России ресурсов сократился – с 4,429 млрд долларов на 1 января 2020 года до 3,999 млрд долларов на 1 июля 2020 года. Уменьшились как участие российских компаний в капитале (с 3,681 млрд. до 3,298 млрд. долларов), так и долговые обязательства местных заемщиков (с 748 млн. до 701 млн. долларов). 

Несмотря на уменьшение накоплений, Беларуси по популярности у российских инвесторов удалось обойти мировой оффшор Британские Виргинские острова. Отток инвестиций из этой юрисдикции составил почти 2 раза – с 7,239 млрд до 3,5 млрд долларов.

Продолжение обзора читайте здесь

 
 
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В перечне стран, в которых накоплены самые большие объемы прямых инвестиций из России, Беларусь по итогам первого полугодия 2020 года обогнала Британские Виргинские...
 
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