Польза карантина: Сергей Шнуров и Ольга Абрамова ждут ребенка

Источник материала: Sputnik Беларусь

Судя по всему, скоро у солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова не будет времени на стихотворные батлы: в 2021 году артист и его молодая жена Ольга Абрамова станут родителями.

Напомним, что после развода с предпринимательницей Матильдой Шнуровой, музыкант недолго числился в холостяках. И пока таблоиды приписывали ему незначительные интрижки, Шнур женился на молодой поэтессе. Теперь же счастливый муж поделился новой радостью.

Карантинный бэби-бум накрыл и российских селебрити: Сергей Шнуров станет отцом в третий раз.

Об этом музыкант, поэт и с недавних пор генпродюсер канала RTVI сообщил в своем Instagram-аккаунте, посвятив милый и ироничный стих своей возлюбленной - Ольге Абрамовой.

Трогательный ролик, где молодая жена целует музыканта в щеку на берегу моря собрал множество лайков и восторженных поздравлений поклонников и знаменитых коллег.

Напомним, что у Шнурова уже есть двое отпрысков от двух предыдущих жен: дочка Серафима и сын Аполлон.