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"Порт в шоке": обозреватель о Тихановской и санкциях против "Беларуськалия"

14.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Порт в шоке": обозреватель об идее санкций Литвы против "Беларуськалия"

Предложение Светланы Тихановской литовским властям ввести санкции против "Беларуськалия" вызвало в Литве неоднозначную реакцию: несмотря на приоритетный для литовских политиков "белорусский вопрос", подобная инициатива однозначно повлечет за собой крупные экономические потери. 

© Sputnik Вячеслав Шарапов
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"Понятно, что она это не сама придумывает, но как наши кураторы литовские могли пропустить такую глупость, ведь к белорусскому калию наш Клайпедский порт просто напрямую привязан… Если еще и "Беларуськалий" уведет свои объемы, то надо тогда вешать огромный замок на воротах порта и хоронить что ли все", ― рассуждает Перепелица.

Собеседник напомнил о реакции директора Клайпедского порта, который "был просто в шоке", поскольку калийные удобрения из Беларуси следуют через в порт в больших объемах, и для экономики это будет очень большой убыток. Однако глава Минэкономики Литвы, для которой экономические вопросы должны быть приоритетом, удивила своей реакцией не меньше.

"Новая министр экономики заявила странную вещь: "Есть вопросы прав человека, которые являются ценностными и важными, и есть экономические интересы, которые являются краткосрочными. Да, это может оказать негативные последствия на экономику Литвы, но негативно сказаться и на исходе белорусского режима", ― привел журналист слова министра.

Последние заявления новой литовской власти, пришедшей после парламентских выборов в октябре, говорят о том, что "белорусская тема" будет главной в ближайшее время, констатирует обозреватель, поскольку "глава Минэнерго постоянно говорит про БелАЭС, глава МИД ― про права человека, а спикер Сейма чуть ли не ежедневно общается со Светланой Тихановской". 

© Photo : Из личного архива Вячеслава Титова
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"Если раньше Литва вспоминала о вас (о Беларуси ― Sputnik) каждый день, то теперь это будет происходить каждый час, и все инициативы, даже самые глупые, будут озвучиваться уже на уровне Евросоюза в ожидании европейской солидарности", ― резюмирует Перепелица.

Напомним, в Литве пока не принято окончательного решения о санкциях против "Беларуськалия", такую инициативу в интервью агентству BNS озвучила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. По словам советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, " мнения литовских властей по этому вопросу разделились, поэтому потребуются дополнительные обсуждения".

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Новая власть в Литве делает ставку на "белорусскую тему" в ожидании солидарности от Евросоюза, но в самой Литве это радует далеко не всех, рассуждает литовский...
 
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