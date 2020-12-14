"Порт в шоке": обозреватель о Тихановской и санкциях против "Беларуськалия"

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Порт в шоке": обозреватель об идее санкций Литвы против "Беларуськалия"

Предложение Светланы Тихановской литовским властям ввести санкции против "Беларуськалия" вызвало в Литве неоднозначную реакцию: несмотря на приоритетный для литовских политиков "белорусский вопрос", подобная инициатива однозначно повлечет за собой крупные экономические потери.

"Понятно, что она это не сама придумывает, но как наши кураторы литовские могли пропустить такую глупость, ведь к белорусскому калию наш Клайпедский порт просто напрямую привязан… Если еще и "Беларуськалий" уведет свои объемы, то надо тогда вешать огромный замок на воротах порта и хоронить что ли все", ― рассуждает Перепелица.

Собеседник напомнил о реакции директора Клайпедского порта, который "был просто в шоке", поскольку калийные удобрения из Беларуси следуют через в порт в больших объемах, и для экономики это будет очень большой убыток. Однако глава Минэкономики Литвы, для которой экономические вопросы должны быть приоритетом, удивила своей реакцией не меньше.

"Новая министр экономики заявила странную вещь: "Есть вопросы прав человека, которые являются ценностными и важными, и есть экономические интересы, которые являются краткосрочными. Да, это может оказать негативные последствия на экономику Литвы, но негативно сказаться и на исходе белорусского режима", ― привел журналист слова министра.

Последние заявления новой литовской власти, пришедшей после парламентских выборов в октябре, говорят о том, что "белорусская тема" будет главной в ближайшее время, констатирует обозреватель, поскольку "глава Минэнерго постоянно говорит про БелАЭС, глава МИД ― про права человека, а спикер Сейма чуть ли не ежедневно общается со Светланой Тихановской".

"Если раньше Литва вспоминала о вас (о Беларуси ― Sputnik) каждый день, то теперь это будет происходить каждый час, и все инициативы, даже самые глупые, будут озвучиваться уже на уровне Евросоюза в ожидании европейской солидарности", ― резюмирует Перепелица.

Напомним, в Литве пока не принято окончательного решения о санкциях против "Беларуськалия", такую инициативу в интервью агентству BNS озвучила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. По словам советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, " мнения литовских властей по этому вопросу разделились, поэтому потребуются дополнительные обсуждения".

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