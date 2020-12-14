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Павел Прилучный вернулся к работе и показал лицо после операции
14.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный порадовал поклонников: актер вернулся на съемочную площадку и продемонстрировал лицо после сложной операции.
В конце ноября звезда российских сериалов попал в потасовку в одном из клубов Калининграда и
Прилучный уже восстановился: в своем Instagram актер опубликовал снимок со съемочной площадки нового сериала "В клетке".
На фотографии поклонники смогли разглядеть лицо звезды, на котором не заметно ни одной царапины или шрама. Судя по всему, Прилучный быстро восстановился, а гримеры справились со своей работой на "отлично".
"Рассказываю киносыну страшилки на ночь. В основном - из прессы", - иронично подписал снимок актер, намекая на то, что ситуация не была настолько критичной.
Напомним, что экс-супруга Прилучного также
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Актер смог восстановиться после жесткой драки в Калиниграде и серьезного вмешательства опытных хирургов.
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